Continúa la fecha 8 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar apertura a una la jornada del domingo serán Once Caldas y Tolima, los cuales se enfrentarán este 24 de agosto en el Estadio Palogrande de Manizales.

Once Caldas será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante complicado, ya que llega con tres puntos en seis partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los manizaleños se ilusionan tras los buenos resultados en la Copa Sudamericana.

Lea también: Millonarios le pone fecha de sentencia a la continuidad de David González

Mientras que por el lado de Tolima, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay ha conseguido sumar 13 puntos en siete partidos, esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.