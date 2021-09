Once Caldas y Alianza Petrolera empataron en la fecha 11 de la Liga BetPlay

Once Caldas y Alianza Petrolera firmaron un nuevo empate 1-1 este viernes 24 de septiembre en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay que se disputó en el estadio Palogrande de Manizales.

Brayan Gil y Freddy Flórez (autogol) marcaron los goles del partido.

En el primer tiempo, Once Caldas dominó el balón y arremetió contra el arco de Alianza Petrolera, pero no pudo batir al portero José Luis Chunga, que tuvo 45 minutos inspirados para salvar su pórtico. Por otro lado, el equipo de Barrancabermeja aprovechó dos contragolpes para irse en ventaja.

La apertura del marcador llegó en el minuto 21. Alianza Petrolera se benefició de un rápido contragolpe liderado por Cleider Alzáte, que con abrió el juego para Leonardo Saldaña, quien con tranquilidad habilitó a Brayan Gil. El delantero no tuvo problema para definir y marcar dentro del área.

Once Caldas reaccionó y generó cinco oportunidades para igualar en donde Juan David Pérez fue determinante al imponer su velocidad, pero cuando llegó a la zona de peligro, sus remates fueron atajados por José Luis Chunga.

También pudo anotar Ménder García, pero el atacante también se vio controlado por el portero 'petrolero'.

En el segundo tiempo, Once Caldas saltó al gramado del estadio Palogrande con la intención de conseguir el empate, el cual consiguió en los primeros segundos.

Tras el saque de reanudación, Freddy Flórez devolvió el balón a su propio arco y tuvo tan mala suerte que este terminó cruzando la raya, por lo que marcó autogol.

Posterior al empate, Alianza Petrolera no pudo reponerse y mejorar su rendimiento, mientras que Once Caldas intentó conseguir el gol de la victoria, pero no tuvo éxito.

Tras el resultado, el equipo de Manizales quedó con seis puntos, mientras que el de Barrancabermeja llegó a 18. En la próxima fecha, Once Caldas visitará Pasto y Alianza Petrolera recibirá a Jaguares.