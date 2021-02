Orlando Berrío pasó de ser un hombre determinante de Nacional en el 2016, a estar sin equipo cinco años después. La vida del extremo cartagenero lo ha llevado a ser parte del Flamengo de Brasil y a estar en los Emiratos Árabes Unidos durante este lapso de tiempo. No obstante, en los últimos años no se ha podido consolidar.

Todo iba bien para Berrío cuando fue traspasado al Flamengo. En el club de Río de Janeiro comenzó siendo titular y hombre importante por la banda derecha. Varios partidos se le recuerdan, principalmente en la Copa Libertadores, por su velocidad y desborde. No obstante, una complicada lesión lo alejó de las canchas por más de ocho meses y desde entonces no pudo recuperar el nivel de sus años verdolagas.

El ahora futbolista de 30 años no fue tenido en cuenta por el Flamengo en los momentos importantes. Eso se evidenció en la final de la Copa Libertadores del 2019 cuando contó con minutos ante River Plate. Su equipo fue campeón, a la postre, pero al colombiano poco se le vio en los éxitos conseguidos a nivel continental por el ‘Fla’ cuando fue dirigido por el portugués Jorge Jesus.

Con el 2020 llegó la cuarentena y Berrío disputó su último partido oficial con el Flamengo. A la espera de saber su futuro, decidió cambiar de aires. Eligió partir al fútbol asiático, a la Liga de Emiratos Árabes Unidos, pero las cosas no salieron como esperaba. No jugó ningún partido y se convirtió en jugador libre en octubre pasado. Desde entonces está a la espera de encontrar un nuevo equipo. Lo último que se supo de él es que ha estado con su familia, por lo que se vio en sus últimas publicaciones de Instagram.

Liga Betplay: ¿qué equipos podrían fichar a Orlando Berrío?

No hay duda que el primer equipo que viene a la mente, si de fichar a Orlando Berrío se trata, es Atlético Nacional. En el verde lo quieren y no descartarían volverlo a tener en sus filas. Estar en Medellín le caería bien al jugador. No obstante, en la lista de opcionados podría incluirse, en un momento dado, el Junior. Los barranquilleros cuentan con la chequera para tratar de convencerlo.

Independiente de que actualmente se encuentra sin equipo, el cartagenero tiene con una cotización cercana a los 1.2 millones de euros, según Transfermarket. Dicha cifra se podría negociar si el propósito es jugar y regresar al fútbol colombiano