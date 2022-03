“Óscar, no seas injusto”: no se la perdonaron a Córdoba por críticas a Nacional

Atlético Nacional jugará en la noche de este jueves el partido de vuelta ante Olimpia de Paraguay en el estadio Atanasio Girardot. El equipo paisa deberá remontar el marcador 3-1 conseguido en territorio paraguayo, pero tendrá la presencia de Hernán Darío Herrera en el banquillo técnico, luego de la salida de Alejandro Restrepo.

El presente de la escuadra ‘verdolaga’ ha permitido todo tipo de opiniones en diversos programas deportivos de los distintos medios.

Una de ellas fue la de Luis Arturo Henao, panelista de ESPN, quien en el programa ESPN F90 Colombia tuvo una ‘discusión’ con el exfutbolista Óscar Córdoba, quien ‘atacó’ a Nacional por lo mostrado en el semestre con la nómina que tiene.

En primer lugar, el debate entre ambos inició por los goles recibidos, pues según Henao, varios clubes no le marcaron “hasta Olimpia” que en su casa le marcó 3. Por tal razón, Córdoba le refutó que “no sabe manejar un resultado Atlético Nacional; por eso no fue campeón el semestre pasado”.

Ante esas declaraciones, Henao le respondió a Óscar que “no seas injusto con Nacional”, pero el exportero de la Selección Colombia se mantuvo con su idea, al decir que “no pudieron manejar el resultado” porque “es un equipo que no sabe defenderse”.

Por ahora, los directivos ‘verdolagas’ buscan un técnico capacitado y con experiencia para que asuma el reto de manejar a Nacional y así, darle los resultados que se esperan en el rentado local.