Osorio advierte a Duván Vergara: se define el futuro del delantero en América

En el pasado juego del América de Cali donde empató de visitante frente a La Guaira por Copa Libertadores, el hecho que más llamó la atención fue la no presencia del jugador Duván Vergara en la formación titular. No tuvieron en cuenta a la 'estrella' del equipo rojo; el técnico interino Jersson González tomó la determinación.

Puede ver: Tolima empató con Emelec y se alejó de la clasificación en la Copa Sudamericana

Esto que ocurrió se une a la posibilidad de que Juan Carlos Osorio firme su llegada al club americano. Pues según informó 'Pacho' Vélez en 'La Jugada' de RCN Radio, el entrenador risaraldense le pediría al máximo accionista del club, Tulio Gómez, no vender al futbolista todavía, a menos que salga una muy buena oferta que beneficie a la institución.

Asimismo, Osorio le habría enviado una advertencia a Duván Vergara, teniendo en cuenta que no pasa por un buen momento deportivo: el jugador debe concentrarse en jugar bien rendir, de lo contrario no lo tendría en cuenta en el equipo. Por eso el entrenador risaraldense buscaría saber si cuenta o no con el fútbol máximo del extremo.

Esta noticia se une a que Vergara estaría muy ansioso de irse a jugar al exterior, por eso estaría dispuesto a escuchar ofertas. Sin embargo, las propuestas que lleguen deben beneficiar económicamente al América y, por supuesto, a él. Eso es lo que quiere la dirigencia de la escuadra de 'Los Diablos Rojos'.

Lea también: La Conmebol se preocupa por la situación en Colombia y el futuro de la Copa América

América de Cali, ya eliminado del campeonato colombiano, solo le queda pelear por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El próximo juego del rojo será ante el Atlético Mineiro de Brasil, encuentro donde tendrá que ganar si quiere seguir con vida.