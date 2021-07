Osorio confiesa por qué no aceptó a Rodallega en el América de Cali

Hugo Rodallega estuvo a punto de llegar esta vez al América de Cali. El experimentado jugador intentó todo para llegar a reforzar al equipo ‘Escarlata’, pero tras una conversación con el técnico Juan Carlos Osorio se dio cuenta que era imposible volver al fútbol colombiano vistiendo los colores del rojo.

Pero ¿qué pasó para que Rodallega no llegara al América? Pues el propio Juan Carlos Osorio habló en entrevista con Directv Sports respecto a lo que charló con el goleador. El entrenador dijo que tuvo que darle prioridad a lo que -según él- verdaderamente necesita el equipo y pensar en todos los delanteros que tiene y los prospectos jóvenes que debe potenciar.

"Hugo [Rodallega] es un muy buen jugador, pero al igual que otro que me contactó y admiro profundamente, le dije: 'Yo lo tengo que pensar muy bien'. A mí me parece que los muchachos colombianos tienen derecho a decir que pueden venir acá, pero a mí me corresponde en este caso darles continuidad a los jugadores que están, como Adrián Ramos”, dijo Osorio.

Para el timonel, Ramos, que llegó hace año y medio al club, tiene la prioridad, además cuenta con la misma edad de 35 años que Rodallega. Siendo así, prefiere quedarse con el capitán como baluarte de experiencia en el ataque y fortalecer el frente con jugadores más jóvenes de las inferiores o los nuevos fichajes que se confirmaron.

Tras la negativa de Osorio y el desazón de no poder cumplirle la promesa a su padre de vestir los colores de América, Rodallega decidió aceptar la oferta del Esporte Clube Bahía de Brasil, donde espera destacarse.