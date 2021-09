"Osorio dijo que yo no era el jugador que él necesitaba": Rodallega y por qué no llegó a América

El delantero quien hoy se desempeña en el club Bahía de Brasil, manifestó su deseo de jugar en América de Cali, también habló sobre lo cerca que estuvo de jugar en el club, y los motivos por los que no llegó.

A través de un diálogo con Grueso Calibre, el jugador vallecaucano dejó ver sus impresiones sobre su actualidad, el presente de América de Cali y su opinión respecto a Juan Carlos Osorio, cómo ve el avance de su proceso en los 'diablos rojos' y en cuál equipo le gustaría retirarse.

"Yo quería ir al América porque he sido hincha desde niño, y porque mi papá siempre quiso verme jugar con esa camiseta; hasta último momento intenté llegar pero no se dieron las cosas", manifestó Rodallega de entrada.

Respecto a su negociación fallida para ser jugador del equipo caleño, el futbolista hizo saber una suposición que hizo en el algún momento, pues "él (Tulio Gómez) me dio a entender que quien decidía era el 'profe' Osorio y quizá fue él quien dijo que no a Hugo Rodallega".

Además, el jugador reforzó su comentario al decir que "él (Juan Carlos Osorio) lo salió a decir públicamente, dijo que yo estaba en lo último de mi carrera y no era el jugador que él necesitaba para ese momento".

"A lo mejor Tulio quería que yo llegara, pero respetando las decisiones del entrenador, hicieron a un lado la posibilidad de que yo llegara"; por tanto, el nacido en Candelaria estudió la posibilidad de ir al fútbol brasileño y Bahía fue la mejor opción que se topó.

Respecto al momento de América, dijo que "no he visto mucho los partidos, pero la situación que está viviendo es difícil, porque tiene que figurar entre los primeros lugares y cuando no lo hace siempre va a haber mucho drama".

Entre tanto, cuando se especuló que llegaría al 'escarlata' porque ya estaría en la etapa final del fútbol profesional, fue enfático al desmentirlo "no, jamás, si fuera por mis últimos años de carrera, yo hubiese querido jugar en Deportes Quindío y ahí sí terminar".

Así, el jugador se sinceró respecto a por qué no llegó al equipo vallecaucano, y mostró de nuevo su interés en jugar en el club; si embargo, siente que en Bahía las cosas van por buen camino, acumula cinco goles en el Brasileirao, y posiblemente espere seguir demostrando un buen nivel en ese país.