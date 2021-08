"Osorio es mi amigo, pero yo soy mejor que él": 'Bolillo' explicó por qué

El técnico Hernán Darío Gómez ha sido noticia esta semana por múltiples declaraciones que han involucrado a James Rodríguez (y un pedido para que vuelva a la Selección Colombia) y al periodista Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez, en las cuales el técnico del Independiente Medellín no ha pasado desapercibido ante los medios.

Ahora el turno fue para su colega Juan Carlos Osorio, a quien ‘Bolillo’ le valoró la amistad que tiene con el actual entrenador del América y que enfrentará este fin de semana por la quinta fecha de la Liga Betplay. “Para mí es un orgullo enfrentarme a él, es un técnico que tiene ideas distintas a todos. Es un gran técnico, muy trabajador y habla bien de fútbol", dijo Gómez en entrevista para Win Sports.

‘Bolillo’ de hecho fue jocoso en referencia a su colega del América. "Juan Carlos es mi amigo personal del alma, somos muy amigos, pero yo soy mejor que él. Él me lo dice… Es por joderlo”, agregó el técnico del Independiente Medellín, quien todavía no ha podido ganar en lo que va del semestre en la Liga Betplay 2021.

Cabe recordar que Hernán Darío Gómez entregó varias declaraciones durante la semana, refiriéndose a James Rodríguez. "James es un jugador que a todo el mundo le hace falta", afirmó el ‘Bolillo’. "Si vos a ese equipo que está corriendo, que es ordenado, le metés el 'perfume', le va a dar mucha más claridad al equipo", dijo.

También cuestionó al periodista Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez, quien en un programa de ESPN pidió el retiro del entrenador. "Ese personaje me ha llamado varias veces para el programa de él y no le he salido. Él no ha entrado ni siquiera al fútbol y me quiere sacar a mí. Ese es un muchacho que de todas partes lo han echado por mala persona. Es un imitador de las cosas malas de periodistas importantes”, opinó Gómez.