Osorio fue claro y le hizo una sugerencia "muy respetuosa" a la hinchada de América

Luego del encuentro entre América de Cali y Alianza Petrolera en el estadio Pascual Guerrero por la quinta fecha de los cuadrangulares, el cual dejó un 2-1 para los 'escarlatas' que les devuelve la vida, Juan Carlos Osorio atendió a la prensa.

Vea también: "Esto no es casualidad, es fruto del trabajo y el esfuerzo": Osorio rescató la labor de América

Y tras algunas declaraciones en las que dejó ver su satisfacción con el equipo y la labor mostrada por sus dirigidos, haciendo énfasis además en que la victoria obedece al mérito que ha hecho el plantel y el arduo trabajo hecho a lo largo de su proyecto, lanzó una crítica constructiva a la fanaticada.

Pues en medio de la rueda de prensa, cuando ya estaba por finalizar sus intervenciones, el técnico risaraldense afirmó "hago una sugerencia a la hinchada si la quieren tomar muy respetuosa, al equipo hay que apoyarlo los 90 minutos, hay que apoyar a sus jugadores".

Lo anterior, se hizo dada la reacción y la resistencia que ha tenido parte de la hinchada del club con el juego mostrado a lo largo del torneo, y añadió que "el apoyo siempre debe ser incondicional con quien salga al campo".

Entre tanto, puntualizó que respeta si la hinchada no comparte sus decisiones, pues "si se quieren manifestar en contra mía no hay problema, pero contra los muchachos no, deben apoyarlos".

Le puede interesar: Polémica por segundo gol de América frente a Alianza Petrolera ¿Tuvo que ser anulado?

De tal forma, Juan Carlos Osorio dejó a la vista sus opiniones acerca de la hinchada del cuadro americano y sacando provecho de su espacio para hablar, le hizo una sugerencia a los fanáticos que se espera acudan masivamente al encuentro frente a Tolima, el domingo 12 de diciembre a las 7:30 p. m. (hora colombiana).