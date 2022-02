Osorio le declara la guerra a Tulio Gómez: "querrán que me vaya, pero cumpliré mi contrato"

Juan Carlos Osorio entró en conflicto abierto con Tulio Gómez. Luego que el máximo accionista del América de Cali dijera que no le gustaba la forma como el entrenador manejaba el equipo, además de asegurar que Osorio se iría en junio quedara o no campeón, el entrenador le respondió de forma tajante.

"Me imagino la inconformidad del club y ellos querrán que me vaya. Pero seguiré mi proyecto y cumpliré mi contrato", dijo Osorio en una entrevista con Nelson Calceto. “No estoy de acuerdo como gestiona el club”, añadió, en alusión expresa a lo que dijo Tulio Gómez en la víspera, con quien no tendría hoy por hoy la mejor de las relaciones.