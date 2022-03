“Osorio me preocupa”: Comesaña, lo que pasa con el DT de América y el consejo que le dio

Julio Comesaña no eludió el tema Juan Carlos Osorio y su polémica por el pisotón inexplicable a un jugador del Independiente Medellín en la fase previa de la Copa Sudamericana.

El entrenador del Independiente Medellín había dado unas declaraciones previamente sobre la situación de su colega; estas las ratificó el propio 'charrúa' en diálogo con Los Dueños del Balón en Antena 2 Cali.

Vea también: "Perdedor y patán": Iván Mejía se desencaja y pide la salida de Osorio en América

"Es un tema que no hubiera querido tocarlo, pero imposible eludirlo. Yo tengo un profundo respeto por Juan Carlos (Osorio). Tengo una muy buena relación con él. Nos vemos, hablamos y lo que dije lo hice con la mejor buena voluntad", dijo Comesaña sobre Osorio.

Le puede interesar: Juan Carlos Osorio: nuevo fracaso con América, nuevo escándalo y más lejos de la Selección

"Él es un hombre muy importante para el deporte, para el fútbol y con mucho recorrido. Conozco sus comportamientos, cómo son, y no son algunos de los que ha mostrado ahora. Yo no lo critico, me preocupa, y me gustaría que él se diera cuenta un poquito, porque somos muchos los que esperamos muchas cosas de Juan Carlos Osorio, en la profesión y en la relación", añadió el técnico del Independiente Medellín acerca de cómo le preocupa la situación del técnico de América.

Vale recordar que América e Independiente Medellín se volverán a ver las caras este sábado en cumplimiento de la fecha once de la Liga Betplay. Será el tercer partido que jueguen ambos equipos en menos de dos semanas.