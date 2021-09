Osorio no se esconde: indemnización si se va del América y oferta de una selección africana

Juan Carlos Osorio dio la cara frente a las críticas que ha recibido ‘su’ América por los malos resultados en la Liga Betplay. El entrenador ha sido fuertemente cuestionado por los resultados y por el juego que muestra el equipo escarlata.

La caída el fin de semana pasado ante Quindío confirmó el mal momento del club.

Vea también: "Crea en el proyecto que yo lo saco adelante": detalles de la charla entre Osorio y Tulio Gómez

El entrenador de 60 años comenzó diciendo, previo al juego por Copa Betplay frente al Cali de este miércoles, que no se encuentra aferrado a su cargo como director técnico del América, teniendo en cuenta el ambiente que hay en Cali con él.

"Yo acá no estoy por un salario ni por un trabajo, esta mañana le comentaba a mis dirigidos la gran posibilidad de irme dirigir una selección africana en estos momento, yo a eso no le tengo temor, le temo a otras cosas", dijo en una rueda de prensa.

Le puede interesar: Fue campeón con América y suena como candidato para técnico del Cali

Del mismo se refirió a la posibilidad de dar un paso al costado en el América si los resultados no se dan. Habló de la responsabilidad que tendrá si no es capaz de enderezar el camino, además de la indemnización de su contrato con los escarlatas.

"Yo acá firmé un contrato supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para el hincha es que no hay garantías. No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización. Si los resultados no se dan, asumiré la responsabilidad", agregó.

Del mismo modo, Juan Carlos Osorio defendió el estilo de juego del América, principalmente por lo mostrado el fin de semana ante el Quindío.

"Es muy diferente decir que América no ha jugado bien y decir que América no ha conseguido los resultados. Contra Quindío, en el segundo tiempo, merecíamos dos goles. Una cosa es el desarrollo y otra los resultados. Entiendo que el hincha quiere ganar a como dé lugar", analizó el entrenador.