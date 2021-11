Osorio no se iría con las manos vacías del América: millonaria indemnización

Las cosas en la interna de América de Cali no están bien. En la noche del sábado el club ‘escarlata’ cayó ante La Equidad y puso en peligro su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, ya que debe ganar los dos compromisos que quedan y esperar resultados de rivales directos.

Mucho se ha especulado sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio, pues según se ha dicho, el estratega solo estaría hasta finalizar la temporada, puesto que en caso de no clasificar saldría del club por malos resultados.

Sin embargo, en las últimas semanas trascendió que el timonel había firmado un acuerdo donde, en caso de no cumplir con la clasificación, no cobraría indemnización alguna. Sin embargo, trascendió que esto último no sería así.

Aunque la cifra que se maneja es extraoficial, se asegura que Osorio recibiría 1.000 millones de pesos de darse su salida, teniendo en cuenta que aún tiene vínculo con América hasta mediados de 2023. Así lo afirma el portal Fútbolred.

Asimismo, en el programa Zona Libre de Humo se aseguró que no es cierto que Osorio hubiese firmado algo que dijera que no cobraría un peso en caso de quedar eliminado.

Por el momento, América tiene una leve opción para clasificar, pues deberá esperar que ni Envigado ni Bucaramanga ganen sus respectivos partidos de la próxima fecha.

En la jornada 19, América recibirá en el Pascual Guerrero al Deportivo Pasto, que llegará como el juez que podría condenar el futuro de Osorio y los ‘escarlatas’.