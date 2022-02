Osorio se calentó: le tira indirecta al FPC y a la Selección Colombia

América de Cali perdió ante Cortuluá 2-0 en un partido donde mostró muchas falencias en su generación de juego. El técnico Juan Carlos Osorio se enojó por la falta de ideas del equipo rojo y en sus declaraciones en el postpartido aprovechó para enviarle un vainazo a la Selección Colombia y todo el fútbol del país.

Para el entrenador se deberá cambiar de idea de juego, pues siempre que se juega de esta manera propositiva el equipo colombiano pierde. Incluso, sin decir nombres, insinuó que también le cae al onceno que todos siguen en Colombia, es decir la Selección. Resaltó que es un problema de fondo muy fuerte.

“¿Usted es colombiano? Ahí le va la respuesta, le cuesta a cualquier equipo que se atreva a jugar así, incluso al equipo que más quiere usted, como lo quiero yo", aseguró.

“La única sugerencia que yo estoy haciendo es que como colombianos debemos empezar a considerar otra idea de juego diferente; a tener jugadores en cuadros zonales, a eso me refiero yo, porque eso se trasmite al fútbol internacional", agregó.

Posteriormente no quiso profundizar en el tema, pero dejó un análisis que ya es noticia en el balompié 'cafetero'.

"No quiero entrar en más detalles pero todos saben a qué me refiero exactamente. Después criticamos a X entrenador porque cuando tiene que jugar ofensivamente no tienen ni idea de cómo entrar en el último tercio", concluyó.

Ahora los 'diablos rojos' son quintos con 7 puntos en cuatro partidos jugados.