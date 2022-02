Osorio, Selección Colombia y trabajar gratis: Tulio Gómez se la 'cobró' al DT de América

América de Cali se prepara para recibir en el Pascual Guerrero al Once Caldas por la fecha 9 de la Liga Betplay. El cuadro ‘escarlata’ buscará regresar a la victoria tras completar cinco fechas sin conocerla.

Recientemente se han visto declaraciones del máximo accionista del América, Tulio Gómez, quien manifestó que así quedará campeón o no, se busca técnico para el próximo campeonato, pues al parecer, el estratega Juan Carlos Osorio no continuaría en el equipo.

No obstante, estas no fueron las únicas palabras de Gómez, pues en una reciente entrevista en Zona Libre de Humo, el máximo accionista ‘escarlata’ se refirió sobre la propuesta que habría hecho Osorio para dirigir a la Selección Colombia, la cual era no cobrar un salario.

Ante la pregunta sobre “las versiones que hay sobre que Osorio dirigiría gratis la selección”, Tulio Gómez fue tajante con su respuesta, pues indicó que “debería empezar con América, pero Osorio decide a quién le cobra y a quién no”.

Asimismo, el directivo agregó en otra pregunta que “el entrenador es el que entrena el equipo. Osorio es el mejor entrenador; cómo director técnico creo que hay mejores, sin decir que Osorio es malo”, por lo que se vio que la relación entre ambos bandos estaría en un limbo.