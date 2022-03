Osorio siendo Osorio: se mete con hinchas de América y reta a la directiva

En América de Cali las cosas no parecen mejorar. Una nueva derrota por 3-1 frente al Independiente Medellín por la fecha 11 de la Liga Betplay tiene en vilo la continuidad de Juan Carlos Osorio en el cuadro rojo.

El partido de anoche en el Pascual Guerrero puso a gran parte de la parcialidad americana en el límite de la paciencia con el estratega risaraldense. Algunos lo culpan del mal andar del equipo por sus decisiones en los momentos de los cambios y su tradicional esquema de rotaciones.

Luego de finalizado el encuentro, el técnico de los 'diablos rojos' habló en conferencia de prensa sobre su responsabilidad por la actualidad de su equipo.

"Me parece que es un día para hablar de culpables y responsables, si nuestra gente en un porcentaje quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad, al final en nuestro país es así, siempre que hay caos y crisis, hay que buscar un culpable, no las razones del por qué. Si vamos a hablar de responsables ya lo dejaré a criterio de cada uno”.

Al jefe del banquillo americano le sobraron palabras hasta para la directiva del conjunto caleño: "yo no voy a entrar a debatir de la junta directiva de América. Yo soy culpable de todo, cada quien analizará la situación y yo decido quién juega, así que la responsabilidad es 100% mía"

El entrenador del conjunto caleño señaló que se perdieron opciones importantes con los dos penaltis que falló el equipo escarlata y puntualizó en que el triunfo del rival no fue a causa de las rotaciones en la plantilla.

“Perdemos y tenemos dos opciones de penalti, no le estoy echando la responsabilidad Adrián, lo que se está buscando es un culpable y no la responsabilidades de lo que pasó en el juego, entonces yo soy el culpable de todo. Necesitamos replantearnos todo, el día a día, lo que estamos haciendo bien y lo que no, pero que les quede claro a todas las personas, para bien o para mal, que me sigan silbando o no, que hoy no fue un tema de rotación”.

Osorio recalcó que la alineación presentada fue por fuerza mayor, debido a los problemas físicos que atraviesa parte de su plantilla: "es la fecha 11 y terminamos jugado con un debutante Brayan Vera, con un segundo debutante Edson Acevedo y terminamos jugando Brayan Medina, que no ha jugado e iniciado ningún partido. Esneyder Mena es mi decisión y es una decisión táctica, pero las tres anteriores son dediciones forzadas por la situación física de los demás”.

Finalmente, el DT se disculpó con la hinchada y remarcó el buen trabajo de los jugadores de menor edad en la plantilla. Eso sí, señaló que los aficionados entienden del juego más bien poco.

"Me disculpo con toda la gente americana. Si piden mi salida están en todo su derecho, no lo tomo personal. Yo vengo y doy la cara acá y que la gente me siga silbando, el juego lo entienden muy poco y de futbol hablan todos"

Por ahora, el cuadro americano deberá pensar en la siguiente fecha de la Liga, donde visitará a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja.