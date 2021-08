Osorio tras empate de América: respondió a críticas y defendió a Joao

El compromiso entre América de Cali y Patriotas abrió la sexta fecha de la Liga Betplay. El cuadro caleño no logró descifrar el planteamiento de su rival y terminó empatando sin goles en el encuentro que dejó a su entrenador y jugadores en el ojo del huracán.

Y es que para los seguidores ‘escarlatas’ el empate no se justifica, pues se jugaba ante uno de los equipos del fondo de la tabla y además, la rotación de Osorio no funcionó como el risaraldense lo esperaba: “En el juego de hoy, considerando que tenemos tres partidos en ocho días, teníamos que darle oportunidad a varios jugadores. La sensación que me deja es positiva. Ante la ausencia de Cristian Arrieta por problemas de salud; Geovan Montes hizo un buen partido. Lo mismo para otros futbolistas”.

Le puede interesar: A América no le sirvió el revolcón de Osorio y empató con Patriotas en Cali

Asimismo, Osorio respaldó a su delantero Joao Rodríguez, quien no ha podido demostrar el por qué lo llevaron al América: “Joao hizo un buen juego hoy, reemplazó bien a Jeison (Lucumí)”.

Por otra parte, el estratega de Risaralda indicó que “en líneas generales, se controló el juego, se dominó en el 80%, se buscó siempre el arco rival y, la verdad, no tengo ninguna queja. Los muchachos compitieron bien. Felicitar al rival, ya que vino por ese empate e hizo un buen juego".

Vea también: Deportivo Cali, el "invitado" inesperado en el cumpleaños de Maddona

En el partido de hoy, Juan Carlos Osorio dio a conocer que a pesar del resultado, “me quedo con que las transiciones de defensa a ataque se las manejamos y los limitamos a muy poco. Creo que debemos seguir mejorando en nuestra idea de juego, la cual es muy difícil de ejecutar, buscando siempre el arco rival. Seguiremos en la búsqueda de mejorar nuestra idea".

Hay que recordar que con este pálido empate, América quedó en la quinta casilla con diez unidades, por lo que en la próxima fecha visitará a Independiente Santa Fe.