Otra 'embarrada' de la Dimayor: La 'novela' entre Martínez, Millonarios y Envigado

Justo cuando se cree que todo se ha visto en el fútbol colombiano, el balompié nacional y sus instituciones siguen sorprendiendo. Las constantes 'embarradas' de la Dimayor se volvieron pan de cada día y ahora un nuevo papelón estaría por venir.

Hace un poco más de 2 años Envigado y Millonarios, están enfrentados por la transferencia de Jefferson Martínez, La disputa pasa por una transferencia que nunca se completó y permitió que el arquero se fuera como agente libre hacia el Junior.

La disputa surgió cuando el cuadro naranja y los azules acordaron "una cesión con compra obligatoria" para el paso del guardameta hacia el onceno capitalino. Dicho contrato incluía un pago de 550.000 dólares para las arcas de los antioqueños.

Sin embargo, Millos solo pagó la primera cuota de 150.000 USD, debido a que el portero renunció a la institución azul. Por tal motivo, los embajadores no hicieron uso de la opción y el jugador se fue gratis a Bucaramanga y posteriormente a Junior.

El hecho fue reclamado por la 'Cantera de Héroes', pues los paisas acusaron a los bogotanos de no haberle firmado un contrato al guardameta para asegurar su estadía. Por su parte, Millonarios no le pagó el restante del negocio a Envigado y allí surgió la disputa.

Ahora después de casi tres años y tras una serie de audiencias, al Dimayor habría perdido pruebas claves para la resolución del caso. Así lo contó Ramiro Ruiz, presidente de Envigado.

"Hace más o menos dos semanas tuvimos la audiencia después de casi tres años. Había tres días hábiles para los alegatos de conclusión, que dependían de los testimonios durante esa audiencia. Pero el fin de semana empezó un rumor y por terceras personas nos dijeron que había un problema con los audios, que en dos temas específicos no hay grabación, que son el testimonio del doctor Camacho y el mío, que son pruebas muy relevantes. Muy preocupados hicimos el lunes un comité y ayer en la mañana nos avisa el secretario de la Comisión que hubo un problema y que habría que repetir la audiencia, lo que es gravísimo porque primero no se informó por qué esa pérdida, cuál es la situación".

El directivo señaló que de parte de su club hay tranquilidad porqué el negocio fue muy claro, pero manifestó su preocupación ante la perdida de las conversaciones que el señala como 'pruebas contundentes'.

La resolución del caso tendrá que hacerse en los próximos días y sin las pruebas señaladas el asunto se torna poco transparente.

Otra situación que se suma a la cuestionable serie de acciones que ocurren últimamente en la División Mayor del fútbol colombiano. Un nuevo lunar a una gestión que ha dejado más dudas que certezas.