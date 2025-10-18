Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 10:08
Otra mala noticia para Nacional: se confirmó nueva sanción y multa
El equipo 'verdolaga' deberá pagar por el mal comportamiento de sus hinchas.
Atlético Nacional recibió otra mala noticia parte del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional, después de que se reportara una nueva sanción.
En la resolución 105 se detalló que al conjunto 'verdolaga'' se le suspendió de manera parcial la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot y además deberá pagar una multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).
"Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte) y multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.", se publicó en la resolución.
Según el informe de los comisarios de la Dimayor, durante el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional por la fecha 14 de la Liga BetPlay se registró mal comportamiento por parte de los aficionados del conjunto 'verdolaga'.
Por tal motivo, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional decidió: "a través de los informes remitidos por los oficiales, se observa la presunta realización de conductas descritas por el CDU de la FCF, como conductas impropias de espectadores, quienes fueron identificados como seguidores del Club Atlético Nacional S.A., el cual oficiaba en condición de visitante en el partido correspondiente a la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.".
Otro castigo
Esta determinación se suma a la comunicada sobre Alfredo Morelos, quien fue suspendido por dos semanas en los que no podrá jugar al ser culpable de simular y provocar un error en los árbitros del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional por la fecha 14.
Fuente
Antena 2