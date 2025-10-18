Otra mala noticia para Nacional: se confirmó nueva sanción y multa

Atlético Nacional recibió otra mala noticia parte del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional, después de que se reportara una nueva sanción.

En la resolución 105 se detalló que al conjunto 'verdolaga'' se le suspendió de manera parcial la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot y además deberá pagar una multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).

"Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte) y multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.", se publicó en la resolución.