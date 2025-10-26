Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 14:23
Otra polémica decisión en Pereira: jugadores definidos para enfrentar a Pasto
Pereira tomó una contundente decisión para enfrentar a Pasto en la fecha 18 de la Liga BetPlay.
Deportivo Pereira vuelve a estar en el "ojo del huracán" y se roba el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano tras otra contundente decisión que se tuvo que tomar para asumir el partido de la fecha 18 de la Liga BetPlay contra Pasto.
La escuadra comandada por Rafael Dudamel no pasa por su mejor momento, los problemas económicos y las sanciones con las que cuenta la institución han afectado de gran manera la parte deportiva y todo parece indicar que seguiría empeorando, ya que nuevamente será el equipo Sub 20 el que siga sacando la cara contra el cuadro 'volcánico'.
Le puede interesar: Águilas Doradas arrasa al Pereira con una goleada histórica de 5-1
Pereira jugará con la Sub 20 ante Pasto en la Liga BetPlay
De un momento a otro todo se vino abajo en Pereira, el equipo de Dudamel había demostrado grandes capacidades al inicio de la temporada, pero la verdad es que es muy difícil tener un buen rendimiento o jugar motivados cuando no se está recibiendo una recompensa por ello.
La plantilla de jugadores tras la serie de irregularidades que se han venido presentando con respecto a sus respectivos pagos, tomaron la decisión de dejar de jugar, lo que está en sus derechos y claramente respaldo por ACOLFUTPRO.
Frente a esta situación y con una serie de compromisos aún correspondientes en la Liga BetPlay, el estratega venezolano y la mesa directiva de la institución decidieron contar con los jugadores inscritos de la categoría Sub 20, tal como lo hicieron en el partido contra Águilas Doradas y como lo harán ahora visitando a Deportivo Pasto en el marco de la fecha 18 el lunes 27 de octubre.
Además de haber viajado con las categorías inferiores al duelo que se llevará a cabo en el Estadio La Libertad, solamente fueron 14 futbolistas elegidos los que estarán presentes dentro del terreno de juego y en la zona del banquillo técnico, lo que complicará más las cosas para Dudamel si quiere sacar un resultado positivo.
🚨El Deportivo Pereira Sub-20 disputará el partido contra Deportivo Pasto.🟡🔴✅✈️ pic.twitter.com/lnC67KyGD0— Samuel Duque (@_SamuelDuque) October 26, 2025
En otras noticias: ¿Ecuador ya superó a Colombia en fútbol?
Lea también: Eliminado el Pereira por un descendido... ¡Muy valiente!
¿Cómo llega Pereira en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a la fecha 18?
La escuadra 'matecaña' tiene pocas posibilidades de obtener la clasificación a los cuadrangulares finales al estar ubicado en la casilla 15 con 18 unidades. Aún están en juego 9 puntos, de los cuales si llegarán a obtenerlos todos y que una serie de resultados a favor se dieran en la parte alta de la tabla, podría llegar a soñar con un cupo en los ocho mejores.
Fuente
Antena 2