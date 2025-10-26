Otra polémica decisión en Pereira: jugadores definidos para enfrentar a Pasto

Deportivo Pereira vuelve a estar en el "ojo del huracán" y se roba el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano tras otra contundente decisión que se tuvo que tomar para asumir el partido de la fecha 18 de la Liga BetPlay contra Pasto.

La escuadra comandada por Rafael Dudamel no pasa por su mejor momento, los problemas económicos y las sanciones con las que cuenta la institución han afectado de gran manera la parte deportiva y todo parece indicar que seguiría empeorando, ya que nuevamente será el equipo Sub 20 el que siga sacando la cara contra el cuadro 'volcánico'.

Pereira jugará con la Sub 20 ante Pasto en la Liga BetPlay

De un momento a otro todo se vino abajo en Pereira, el equipo de Dudamel había demostrado grandes capacidades al inicio de la temporada, pero la verdad es que es muy difícil tener un buen rendimiento o jugar motivados cuando no se está recibiendo una recompensa por ello.

La plantilla de jugadores tras la serie de irregularidades que se han venido presentando con respecto a sus respectivos pagos, tomaron la decisión de dejar de jugar, lo que está en sus derechos y claramente respaldo por ACOLFUTPRO.