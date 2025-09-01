Otra vez Juárez abrió polémica sobre Nacional: “Yo no podía seguir ahí”

Atlético Nacional sorprendió a propios y a extraños durante el segundo semestre del 2024. Salió Pablo Repetto que estaba haciendo una buena campaña con un tercer puesto en la Liga BetPlay y en su lugar, confirmaron la contratación de Efraín Juárez. Pocas referencias había del mexicano que asumía su primera experiencia como entrenador en posesión.

Efraín Juárez se convirtió en uno de los entrenadores que más rápido gritó campeón en la Liga BetPlay. El mexicano se quedó con el título liguero del segundo semestre de 2024 y, además, ganó la Copa BetPlay. Pese a esto, cuando todo estaba listo para que siguiera con las riendas en el 2025, todo se fue abajo.

De manera sorpresiva, el mexicano dejaba a Atlético Nacional y destapó que nunca le preguntaron su opinión en cuanto a los fichajes que se unieron al club y que por los valores que tiene, él no podía aceptar esto. Especialmente, cuando vio a Matheus Uribe en la sede deportiva presentando exámenes médicos.

Nunca pidió a Matheus y tampoco le hicieron saber que iban a ficharlo. Efraín Juárez afirmó que el mediocampo de Nacional ya tenía dueños y, pese al fichaje de un jugador que él tiene en buena categoría, nunca le consultaron por su opinión con el tema del volante ex Selección Colombia.

JUÁREZ ESPERABA DIRIGIR LA COPA LIBERTADORES

Nacional se ganó el premio de jugar la Copa Libertadores en el 2025 después de ser campeón en el segundo semestre de la Liga BetPlay en el 2024. Las miradas estaban puestas a cómo se iba armar el club y Efraín Juárez esperaba consolidar al grupo para poder llegar lejos.

Infortunadamente, no fue posible. Efraín destacó en Fútbol de Cabeza que, “iba a dirigir un equipo dos veces campeón de Libertadores en la Libertadores, el máximo torneo continental de Sudamérica. En estos días se jugaron los octavos de final con Nacional y Sao Paulo y lo veíamos y decíamos, ‘ahí podíamos haber estado’”.

Posteriormente, reabrió la herida y explicó nuevamente por qué decidió renunciar, “pero yo me voy primero por principios y valores porque yo sí creo mucho en ese aprendizaje que tuve alrededor del mundo, que esto es una conjunción entre los directivos y el cuerpo técnico, tenemos que ir de la mano porque yo no quiero en lo personal que me vaya bien a mí y no le vaya bien al club”.

“ME SENTÍ IRRESPETADO. NO PODÍA SEGUIR AHÍ”; EFRAÍN JUÁREZ SOBRE SU SALIDA DE NACIONAL

Luego reveló que se sintió irrespetado porque nunca le pidieron su opinión con los fichajes que llegaron, “estábamos planeando la Libertadores y el objetivo era pelearla, nos sentamos y dijimos necesitamos A, B y C de jugadores y les digo, necesito jugadores con estas características. Yo no puedo ser exigente porque hay presupuestos y demás, pero cuando se fue acercando el momento de los fichajes, más allá de lo que me trajeran, no me lo preguntaban”.

Aunque quedó campeón con un equipo que él no pidió, dado que llegó a mitad del semestre, explicó que perfectamente pudo haber pasado lo mismo en el 2025. Y claro, lo más importante es ser campeón, pero Efraín Juárez no se sintió valorado cuando llegaba la hora de los fichajes y no era tenido en cuenta en la elección de jugadores.

En ese sentido, cerró la conversación apuntando que, “yo me doy cuenta de que no soy tenido en cuenta, como llegué la fecha 7 y terminé siendo campeón con un equipo que no me armaron, la dirección deportiva en su cabeza pensaba que estaban haciendo las cosas bien porque pusieron el equipo y llegó el técnico a dirigir, entonces lo podía hacer cualquiera. Me sentí irrespetado. Yo no podía seguir ahí”.