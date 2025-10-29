Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 16:43
Otro argentino suena para ser nuevo técnico de Santa Fe
El León actualmente es dirigido de forma interina por Francisco López, el director deportivo.
Independiente Santa Fe sigue buscando director técnico y el nombre de Fabián Bustos aparece con fuerza en el radar. El entrenador argentino, de 56 años, actualmente sin equipo, es una de las alternativas que analiza la dirigencia cardenal para asumir el proyecto deportivo de 2026, luego de una temporada marcada por la salida anticipada de Jorge Bava.
¿Quién es Fabián Bustos, el técnico que podría llegar a Santa Fe?
Bustos, nacido en Córdoba el 28 de marzo de 1969, es un técnico con una amplia trayectoria en Suramérica. Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay, con resultados que lo posicionan como un estratega experimentado aunque con escaso palmarés.
De hecho, en 16 años de trayectoria como entrenador, solo ha ganado cuatro títulos. En 2015 consiguió el ascenso a la primera división de Ecuador con Delfín, y cuatro años más tarde, en 2019, llevó al mismo club a conquistar su primera estrella. Posteriormente, en 2020, repitió la hazaña al coronarse campeón de la Serie A con Barcelona de Guayaquil. Más recientemente, en 2024, fue campeón del fútbol peruano con Universitario, donde además fue elegido el mejor técnico del año.
El reconocimiento individual ha sido una constante en su carrera: Bustos fue elegido el mejor entrenador de Ecuador en 2019 y 2020, y repitió la distinción en Perú en 2024. Esas credenciales lo convierten en un candidato de peso para asumir un club que busca recuperar protagonismo en la Liga Betplay y en la Copa Libertadores de la próxima temporada.
Por ahora, Santa Fe continúa bajo la dirección interina de Francisco López, quien asumió tras la salida de Bava. En seis partidos, el interino ha sumado tres derrotas, dos empates y una victoria, un balance insuficiente para aspirar a la clasificación.
Según fuentes cercanas al club, el presidente Eduardo Méndez esperará a que termine la participación de Santa Fe en la actual Liga Betplay antes de oficializar cualquier movimiento en el banquillo. La decisión se tomará con base en el análisis del rendimiento del equipo y la disponibilidad de técnicos en el mercado, donde Bustos figura como una opción real.
Si las negociaciones avanzan en los próximos meses, el anuncio oficial podría producirse a comienzos de 2026, cuando el cuadro capitalino empiece su pretemporada. Por ahora, los hinchas observan con expectativa el panorama, conscientes de que la elección del nuevo técnico será clave para un 2026 en donde se jugarán cinco torneos (Liga I y II, Copa, Superliga y Libertadores).
Fuera de Bustos, Pablo Peirano y Flavio Robatto son otros dos entrenadores que Independiente Santa Fe tiene como candidatos para asumir la dirección técnica.
