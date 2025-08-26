Otro equipo de la Liga BetPlay se queda sin técnico: ya se despidió

Hasta el momento se han cumplido ocho fechas reglamentarias de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay, en donde uno de los equipos más destacados ha sido Junior de Barranquilla, habiendo caído en solo una oportunidad y manteniendo el liderato en la tabla de posiciones.

Sin embargo, así como el cuadro 'tiburón' ha conseguido brillar con buenos resultados, también hay equipos que no han conseguido "levantar cabeza" y no han logrado salir del fondo de la tabla, lo que los ha llevado a tomar drásticas decisiones para intentar darle vuelta a este mal momento por el que están pasando. Una de las principales decisiones que están implementando estos clubes es la destitución de su cuerpo técnico, tal como acaba de hacer Millonarios con David González y Águilas Doradas con el argentino, Pablo de Muner.

Le puede interesar: Junior debe tomar decisión: ofrecen a jugador que ya fue campeón en Colombia

Pablo de Muner deja su cargo como DT de Águilas en la Liga BetPlay

El estratega argentino arribó al Fútbol Profesional Colombiano en el inicio de la temporada desde la Primera División de Argentina dirigiendo a Defensa y Justicia. Las expectativas eran bastante altas con un estratega de amplio recorrido como lo es de Pablo de Menuer, pero al final, con el pasar de los partidos, terminó decepcionando.

Estuvo al mando de Águilas Doradas desde el segundo semestre y logró estar en el banquillo durante ocho fechas reglamentarias en donde los resultados no fueron del todo positivos. Dejó al equipo en la casilla 16 con siete unidades, habiendo ganado solo un encuentro, empatado en cuatro ocasiones y caído en tres partidos.