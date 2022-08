Otro problema para el Cali: La deuda que tiene con Alianza Petrolera por un jugador

Los problemas para el Deportivo Cali no paran de llegar. Después de los malos resultados en lo que va de la Liga Betplay, e conjunto verdiblanco tiene una nueva complicación a punto de llegar.

Todo empezó por el fichaje de Jhon Vásquez. El jugador que actualmente milita en Ceará y que sería la clave de la discordia. El motivo es por el incumplimiento en los pagos por la ficha del jugador en un acuerdo que había hecho con Alianza Petrolera.

Según la información del presidente del conjunto petrolero, Carlos Ferreira, hubieron varias cosas que no gustaron en la gestión del traspaso del jugador hacia el balompié internacional.

"Me hubiera gustado más que fuera al medio oriente. Me parece que Jhon se equivocó y que el Cali y nosotros teníamos un muy buen negocio ahí. Por eso creo que hay una equivocación, pero digamos que no estoy satisfecho es con el cumplimiento de Deportivo Cali”, dijo el directivo en 'Zona Libre de Humo'.

Y agregó: "Voy a llamar al nuevo presidente, Luis Fernando Mena. He sido muy generoso con Deportivo Cali en los tiempos y creo que ya no podemos dar más espera”.

Todo parece indicar que desde el cuadro vallecaucano no se han manejado correctamente las gestiones económicas. Situación que podría llevarlo a una disputa legal ante los entes reguladores.

Por ahora, no hay una respuesta oficial desde el conjunto caleño. La situación parece ser cada día más apremiante en el club verdiblanco.