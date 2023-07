Otro volante se va de Santa Fe: "Está resolviendo su salida"

Independiente Santa Fe ha cerrado doce incorporaciones para el segundo semestre de 2023, pero de igual modo ha confirmado la salida de varios jugadores. Pues de la mano de Hubert Bodhert -quien no ha debutado oficialmente- se espera el inicio de un proceso en el cual solo tendrán cabida aquellos jugadores que en definitiva se adapten a la idea de juego propuesta.

Es por ello que -sobre todo en la zona de volantes- hay muchos cambios en el Rojo, y luego de las bajas de Kelvin Osorio, Jonathan Barboza y Juan Daniel Roa, está por confirmarse la salida de Leonardo Pico de Santa Fe.

Vea también: Santa Fe quiere el título y presentó otro refuerzo para la Libertadores Femenina

Si bien Pico no hizo parte de la plantilla de Santa Fe en los últimos dos semestres (estuvo cedido en Once Caldas), su ficha sí era propiedad del cuadro bogotano, y ante el no uso de la opción de compra por parte del Blanco Blanco, volvió a entrenar con los Leones.

Pero en principio Bodhert no contaría con Leonardo Pico, y por ende -según informó Theo González- el mediocampista boyacense "está resolviendo su salida del club", sin conocerse mucho acerca de cuál sería su próximo equipo.

Le puede interesar: Cuadrado se suma a un selecto grupo: los 5 colombianos que han jugado en Inter de Milán

¿Cómo le fue a Leonardo Pico en Santa Fe?

La primera etapa de Pico en Santa Fe fue en 2016, cuando llegó desde Patriotas, sin embargo no pudo consolidarse y con apenas once partidos disputados fue a Junior. Cuatro años después, en 2021, volvió al León, y en 48 encuentros no pudo mostrar su mejor cara.

Ahora, con 31 años, Leonardo Pico buscará un nuevo club en su carrera deportiva, recordando que han sido apenas cuatro los equipos que lo han tenido en sus filas.