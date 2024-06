Pablo Peirano le bajó 'importancia' a la derrota: “estamos conformes”

Queda todavía 90 minutos para que Independiente Santa Fe logre truncar la ilusión máxima que tiene Atlético Bucaramanga y Rafael Dudamel en conseguir la primera estrella para el elenco ‘Leopardo’. El primer partido favoreció para los santandereanos, que, gracias a Fredy Hinestroza pusieron un pie adelante en ese anhelo de quedarse con el trofeo de la Liga BetPlay 2024-I.

Santa Fe tuvo un segundo tiempo para el olvido con un Atlético Bucaramanga dominador durante los 45 minutos finales. Pablo Peirano destacó las falencias que llevaron a la derrota, lo que hay que corregir, pero con la confianza latente de poder revertir la situación en condición de local.

Sobre el resultado, mencionó, “un resultado que no era el que buscamos, se dio el 1 a 0, pero se terminó el primer tiempo y ahora toca jugar la segunda parte. Hay que seguir, seguimos como hasta ahora, hay que corregir para la segunda parte, pero estamos bien, con la confianza intacta, hay otro tiempo más para combatir al equipo rival”.

Bucaramanga jugó ‘solo’ en el segundo tiempo. De esto, Pablo Peirano sentenció, “los primeros minutos no fueron malos, fueron buenos. Después el rival hizo buenas cosas y nos costó contenerlos por las bandas, estuvieron acertados en ciertos movimientos y no pudimos salir de atrás. Muchas veces pasa que no podemos tener la pelota y eso no nos deja dar ese paso para adelante, nos ha pasado algunas veces y hay que revertir las situaciones”.

PABLO PEIRANO SEÑALÓ QUE HAY CONFORMISMO CON EL RESULTADO

La cara cambió considerablemente, pudo ser peor para Santa Fe. Sin embargo, Pablo Peirano reveló que no pasó nada en el transcurso de los 45 minutos finales, “no lo veo como que algo pasó. Muchas veces te superan en ciertos momentos del partido. No es que Santa Fe no haya jugado o no haya querido, ellos los aprovecharon, cuesta entrar en un partido. Estamos conformes con el esfuerzo que hicieron y vamos a ir por la segunda parte”.

Además, resaltó que, pese al mal registro contra Bucaramanga en Bogotá, este será el partido más importante, y buscan corregirlo con, “corregir aspectos de jugadores libres para tomar como referencia y mejorar los circuitos en la parte ofensiva para tener más profundidad”.