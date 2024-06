Pablo Peirano no ve ventajas en la final: “no funciona de esa manera”

La espera ha llegado a su final y en cuestión de horas, Independiente Santa Fe afrontará el gran reto de la Liga BetPlay 2024-I enfrentando al Atlético Bucaramanga en la busca por el título. La décima estrella está en juego para la historia cardenal, mientras que los bumangueses buscarán su primera estrella, tras la derrota en 1997 ante América de Cali.

Un equipo que está acostumbrado por historia a jugar estas instancias, contra un rival que apenas disputará su segunda, y como club fundador sin título, espera obtener el premio a una lucha incesante por ganar en la máxima categoría. Sin duda alguna, no se sabe qué oponente será ante Santa Fe, pero el Alfonso López estará a reventar en busca de la alegría en el primer partido de la final.

En la rueda de prensa previa a la primera final, Pablo Peirano brindó las claves para poder hacerle daño a un club que sabe defenderse muy bien y que lo ha demostrado a lo largo del primer semestre como el Bucaramanga. “Vamos a enfrentar una defensa fuerte, muy organizada. No vamos a cambiar nada de ataque, sino que vamos a buscar en ciertos espacios, hacer movimientos para hacerle daño al rival”, inició el uruguayo.

Posteriormente, reveló que están motivados, y que hay mucha expectativa para lo que será su segunda final como estratega en posesión, “responsabilidad, motivación, expectativa alta y sabemos que todo se resuelve en la cancha”.

Sobre el rival en esta final, afirmó, “nunca vamos a saber qué rival me convenía. Siempre trabajamos en pasar la llave y luego el que toque significa que hizo bien las cosas también. Nunca me puse a ver qué rival me convenía más, Santa Fe tiene que estar en el lugar donde está y competir con el que le toque competir”.

“Lo respetamos mucho, Bucaramanga era el equipo más sólido, el que más competía y por eso terminó con el puntaje que venía. Para nosotros siempre fue un equipo que iba a estar ahí, nunca lo dimos por descartado. Le fue muy bien en la primera parte y por eso tenía el punto invisible. Esto se resuelve solo en la cancha, es una instancia nueva y hay que vivirla de una forma diferente”.

Santa Fe tiene el plus de terminar la serie como local, pero Pablo Peirano no lo ve como ventaja, “no tenemos ninguna mentalidad para locales o visita o que algo se pueda definir en casa porque terminamos allá. No pensamos de esa manera. Es una historia nueva y si no fuera por esa mentalidad no estaríamos en esta instancia. No funciona de esa manera. Esa mentalidad se genera tanto de local como de visita y en nuestra forma de ver el fútbol buscamos siempre ganar”.