Pablo Peirano tomó una decisión para el futuro de Independiente Santa Fe en Liga

Independiente Santa Fe volvió a la victoria en la Liga BetPlay 2024-I, algo que había sido esquivo dentro del certamen en las últimas fechas. Tras sumar seis unidades en los dos primeros juegos, poco a poco, cayó el nivel perdiendo contra La Equidad y Atlético Bucaramanga, e igualando ante el Deportivo Independiente Medellín.

Contra el Deportivo Cali, Santa Fe ganó nuevamente con un solitario tanto de Hugo Rodallega, goleador del club en el torneo. Pablo Peirano sorprendió desde el arranque alineando tres centrales como Marcelo Ortiz, consolidado en la posición, Julián Millán y David Ramírez Pisciotti que volvió a la titular. Con este nuevo sistema de tres zagueros, tres volantes de marca, y con solo un delantero adelante, el club vulneró a su rival, especialmente en el segundo tiempo.

Cali acudió a los remates lejanos por la imposibilidad de entrar al área en el complemento. Santa Fe fue un reloj completo controlando todo en el mediocampo y atrás. Peirano evaluó el cambio de sistema en la rueda de prensa, “muy bien el comportamiento defensivo, funcionó correcto, más allá de alguna acción en particular, creo que hicieron un partido perfecto, un partido completo. Cada partido es una historia diferente, vamos a analizar el equipo rival; hay unos jugadores sentidos, así que vamos a tomarnos un tiempo de análisis”.

Agregó que, “quedé muy contento con todo el funcionamiento, no solo el fondo, sino de los volantes también hicieron un partido completo, interpretaron bien. Hicieron desdobles por dentro y por fuera. Fue un partido bastante completo en todas las líneas”. En los próximos partidos, la idea está clara, y Pablo Peirano confiará en este sistema que utilizó, o por lo menos es lo que transmitió en la rueda de prensa.

La jugada que más se repite en Santa Fe, son los centros. Pablo Peirano explicó el por qué son tan reiterativos en ello, “es una virtud. El llegar por los costados, con equipos cerrados, es una virtud. El tema es la efectividad y a veces como no se ejecuta o no se llega a un fin inmediato, puede quedar como algo repetitivo, pero no es algo tan fácil para hacer. Santa Fe no solo funciona con los centros, también buscamos circuitos por dentro. No me gusta ser un equipo repetitivo, sino que tenga profundidad y busque la mejor ejecución”.