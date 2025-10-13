‘Pacho’ López destacó el gran problema de Santa Fe: “Errores individuales”

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se ha convertido en un dolor de cabeza para Independiente Santa Fe en las últimas jornadas de local. Los cardenales cayeron ante el Deportivo Independiente Medellín en el compromiso de la Copa BetPlay por los cuartos de final, y luego Llaneros le repitió la dosis por la Liga.

Vea también: Cristhian Mosquera hace guiños a Colombia: hay presión en su decisión?

Llaneros se salió con la suya con un gran planteamiento y con una victoria contundente que los deja dentro de los ocho. Santa Fe no estuvo fino en los remates y en la creación de juego sufriendo una dura derrota de 1-3. Hugo Rodallega no tuvo la pegada y Cristian Mafla fue el único autor del gol cardenal, lo que demuestra el poco protagonismo de los delanteros.

Francisco López quedó en el ojo del huracán después de las derrotas ante el Medellín y Llaneros. ‘Pacho’ habló en la rueda de prensa sobre los fallos que ha tenido el club durante los últimos compromisos, recibiendo nada más ni nada menos que seis goles en condición de local.

“HACE PARTE DE MI RESPONSABILIDAD”; PACHO LÓPEZ TRAS LAS DERROTAS DE SANTA FE

En la rueda de prensa posterior, Francisco López fue autocrítico con lo sucedido en los últimos dos partidos que dejó a Santa Fe eliminado de la Copa BetPlay y al borde del peligro de salir de los ocho si se dan algunos resultados en lo que resta de la fecha 15 que se jugará entre lunes 13 y miércoles 15 de octubre.

‘Pacho’ López afirmó que, “cuando perdemos no me gusta mirar los números. Sacar excusas tampoco me gusta. Hemos recibido seis goles en dos partidos y tenemos que hacer más, detallar más. El rival se prepara para enfrentar al campeón, se entrega y no estamos previendo todo lo que debemos prever. Hace parte de mi responsabilidad y de mi cuerpo técnico”.

Le puede interesar: Borja y un mensaje oculto viral en River: ¿Qué quiere decir el ‘63’ en la mano?

Posteriormente, destacó el problema que los ha condenado en los últimos compromisos en condición de local, “revisamos el juego y creo que esos tres juegos los hemos hecho en la fase ofensiva muy bien. Tuvimos 12 llegadas en el área y siete remates y en el segundo tiempo fueron 17 remates al arco. Tuvimos 10 opciones claras de riesgo. El funcionamiento ofensivo estuvo muy bueno. Aprovechamos los espacios que dejaban entre líneas ellos que jugaron fieles a su estilo de jugar a la contra. Tuvimos 65 por ciento de posesión y la fase ofensiva la hemos hecho bien. Hemos recibido seis goles en errores individuales”.

EL ANÁLISIS DEL JUEGO DE SANTA FE

Además de lo sucedido y destacar los errores puntuales que condenaron a Santa Fe, Francisco López también reveló cuál era el plan de juego durante los 90 minutos, ese que poco o nada sirvió, “lo que estábamos buscando era que cuando ellos hacen las transiciones del 4-1, los cuadrantes externos quedaban desocupados, entonces Zapata y Frasica hacían dos diagonales interiores para hacer superioridad numérica.

Lea también: Emiliana Arango no pudo con Lamens y quedó fuera en Osaka

Pues muestra de eso fue que tuvimos en el primer tiempo 12 llegadas en el área, ¿no? O sea, 12 llegadas y 7 remates en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, acabamos de revisar y tuvimos 19 remates al arco, ni siquiera fuera del arco, al arco. Opciones claras tuvimos 10 y no entraron, entonces creo que el funcionamiento de los tres de adelante, y no solo los tres de adelante, sino el acompañamiento de Daniel, fijándose entre los dos medios centros de ellos y saltando la primera línea de presión, lo hicimos muy bien”.

Por último, agregó que durante la semana deberán revisar los errores para que no pase lo mismo frente a Boyacá Chicó, “hemos recibido seis goles en dos partidos en errores individuales, que ya lo hablamos con ellos y eran jugadas puntuales que se han previsto durante la semana, pero al final esto es un juego y así como no hemos salido a cobrar cuando hemos hecho con Equidad los 3 goles en el primer juego, pues hoy tampoco vamos a salir a decir que lo estamos haciendo de mala forma″.