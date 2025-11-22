'Pacho' López destacó la clave de Santa Fe: "Tenemos esa baraja que otros no tienen"

Una hazaña enorme de Independiente Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II. Aunque Fortaleza no tiene la experiencia en estas instancias, fue un rival durísimo que puso en problemas a Andrés Mosquera Marmolejo durante el primer tiempo y que se abrió completamente en el segundo cuando se pretendía que tomara más fuerza la visita por la expulsión de Elvis Perlaza.

La victoria llegó en un gran momento cuando el elenco albirrojo necesitaba sí o sí sacar los puntos adelante después de perder en el primer partido de las fases finales contra Atlético Bucaramanga por el gol de Luciano Pons. Santa Fe demostró que puede ganarles a las adversidades.

Lejos de perder la calma, ‘Pacho’ López rotó la nómina después de la expulsión con Iván Scarpeta de lateral derecho. La situación parecía complicada, pero como ha dicho el entrenador interino desde las primeras fechas, la Santa Fe está intacta y esto permitió dar el golpe con tres golazos de Hugo Rodallega.

En la rueda de prensa, Francisco López habló sobre las alternativas que tiene Santa Fe en esta plantilla que parece corta, pero se multiplican con jugadores como Iván Scarpeta de central o de lateral, Joaquín Sosa con la misma opción y Harold Santiago Mosquera por los costados o bien atrás del delantero centro.

LAS ALTERNATIVAS QUE TIENE PARA RESPONDER A LAS ADVERSIDADES

En la rueda de prensa, Francisco López inició referenciando por qué sacó a Christian Mafla en el comienzo del complemento y las decisiones que tomó regresando al campo tras el descanso, “eso es información que solo tiene el entrenador y jugadores en la semana. Ustedes no saben todo lo que venimos arrastrando a lo largo de la semana. Sin fatigas y sin niveles de exigencia vamos tomando las mejores decisiones para no sentirnos afectados. El cambio es más por eso y para acompañar más a Hugo y tratar de ser más profundos con Edwar López en los costados”.

Los cambios en la nómina por no tener volantes netos de primera línea, “la verdad es que no he sufrido la ausencia porque tengo una nómina en la que todos son muy polivalentes. Hoy Scarpeta jugó de lateral derecho cuando nos quedamos con uno menos, Joaquín Sosa ha jugado de lateral izquierdo, Scarpeta jugó de mediocentro contra Bucaramanga y Harold, Frasica, Meli han jugado en esta posición. Tenemos esa baraja que no muchos otros equipos tienen. Suplimos con la polivalencia de varios jugadores”.

Las decisiones técnicas que tomó Francisco López, especialmente con las variantes de las líneas defensivas con tres o cuatro hombres, “tengo otra lectura, hicimos la línea de cinco con Medellín igualando la restructura de ellos y sacamos el punto. Pusimos el cinco en Barranquilla, hicimos un tres con alas extendidas, logramos los primeros tres puntos en la épica para clasificar. Lo hicimos con Cali y Alianza. Hemos venido fortaleciendo y dándole variantes a ese sistema que nos permite fortalecer los carriles interiores y tener polivalencia en los costados”.

Sobre el tema físico, ‘Pacho’ López afirmó que, “todo el equipo viene esforzándose al más del 120%. Los números demuestran que rompen sus números en la carga mecánica y demás. Harold venía además de eso con un cuadro de virus gripal que también arrastran otros jugadores. Repito, eso hace parte de la información que solo en el interior sabemos cómo vamos dosificando ese tipo de cosas que nos pasan”.