'Pacho' López lo tiene claro en finales: "No hay ventajas en el grupo"

La fecha 20 arrancó con Alianza Valledupar adentro del selecto grupo de los ocho primeros que jugarían los cuadrangulares semifinales y que tendrían chance de llegar a la final. Pero, Santa Fe, que estaba ad-portas de entrar en la discusión no quería quedarse por fuera de las fases definitivas. Necesitaban la victoria y lo consiguieron en El Campín.

Siguiendo la tendencia de Harold Santiago Mosquera, el extremo de Buenaventura volvió a dejar su sello con un golazo para sellar la clasificación. Tras el sorteo, Santa Fe quedó en el Grupo B, junto con el Deportes Tolima, Fortaleza y Atlético Bucaramanga.

A Santa Fe le tocó un grupo complejo, puesto que, en estas fases finales, todo se juega de otra forma todos quieren competir para aspirar a pelear por la clasificación a la final. Además, los cardenales solo pudieron superar al Deportes Tolima en la fase regular, y perdieron con Atlético Bucaramanga en condición de visitante y Fortaleza también afuera del Estadio El Campín.

Ahora arrancarán las fases finales y Francisco ‘Pacho’ López, quien siempre habló de la Santa Fe que está intacta, tendrá que volver a dar un golpetazo para poder llegar a una final y optar por el bicampeonato cortando la racha negativa en torneos cortos del cuadro bogotano.

EL ANÁLISIS DE ‘PACHO’ SOBRE EL GRUPO B

Con esa realidad de que solo le ganó al Tolima, ‘Pacho’ López afirmó que, “este es uno de los torneos que ha estado competitivo, estamos en un gran nivel y parejo. Empieza una nueva etapa históricamente en el club algo que no habíamos hecho cuando quedamos campeones y estamos comprometidos a la estrella 11”.

¿El hecho de enfrentar a Fortaleza es una ventaja? Pues el entrenador aseveró que en estas instancias todo empieza desde cero y que cada club buscará dar pelea hasta clasificar a la final, “de pronto nos ahorra en viajes, pero la fatiga mental y emocional va a ser igual para los cuatro en el grupo. No hay ventaja y debemos sumar en casa los tres que tenemos de local y arañar puntos de visitante”.

Sobre la parte física en donde Alexis Zapata salió con molestias igual que Yilmar Velásquez y Omar Fernández Frasica que no se ha recuperado, ‘Pacho’ admitió que Yairo Moreno se molestó tras ser sustituido, “cualquier jugador se hubiese molestado, pero el equipo está primero que cualquier individualidad. Necesitábamos tapar los dos costados porque hicieron dos contra uno y teníamos que generar superioridad numérica. Hace parte del fútbol y nunca hemos tenido divisiones”.

La planificación de juego entrando con línea de tres desde el arranque, el entrenador sentenció que, “con tanta riqueza en la nómina, en experiencia, inteligencia y técnica permite variar conforme al rival. Necesitamos ser resilientes con los sistemas que tenemos. Iván Scarpeta entró de volante de primera línea y la polivalencia que tenemos permite hacer esa estrategia. Tenemos que sacar de las falencias del rival lo mejor que teníamos”.

Esta será la primera vez que Francisco López dirigirá al club en los cuadrangulares, “los jugadores que tenemos ya han jugado finales y eso lo hace más fácil. La nómina siempre ha sacado la resiliencia adelante”.

La clave para ganar y clasificar, Pacho indicó que, “me gustó la obediencia táctica que tuvimos. Nunca sufrimos el partido por la obediencia. Lo hicimos de la mejor forma, se entregaron al 120% y por eso estamos teniendo lesiones musculares. Esperamos tenerlos pronto y dar un excelente cuadrangular”.