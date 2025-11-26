'Pacho' López no pierde esperanzas: "Vamos por la épica para clasificar"

Un trabajo táctico impecable de Lucas González le ganó a un Independiente Santa Fe que no tuvo reacción en la primera parte y que vivió un complemento con superioridad por la inferioridad numérica del Deportes Tolima. Sin embargo, los tolimenses aguantaron todos los embates, centros y llegadas del equipo cardenal para llevarse los tres puntos.

Francisco López salió con una línea de tres centrales y dos laterales extremos por los costados para intentar defender el juego ofensivo que planteó Lucas González. Adrián Parra y Kevin Pérez marcaron los dos goles tolimenses, mientras que Christian Mafla aprovechó un centro de los pocos que sirvieron para poner el descuento.

En el segundo tiempo Santa Fe replanteó con la salida de un central como Joaquín Sosa y el ingreso de Jhon Meléndez para volver a hacer la línea de cuatro en la zaga defensiva y un planteamiento más ofensivo con Alexis Zapata por Marcelo Meli. Los centros siguieron lloviendo, pero nada pudo cambiar. Además, con Omar Fernández Frasica cambiaron las cosas por ya tener a un hombre de banda.

“ASUMO LA RESPONSABILIDAD CON EL PLANTEAMIENTO”; FRANCISCO LÓPEZ

En la rueda de prensa posterior, Francisco López analizó el trabajo táctico del Tolima para superar en el primer tiempo la estructura que quiso tener con Santa Fe y qué cambió en el complemento para equilibrar llegadas y opciones de gol, “no sale el plan del partido. Pese a que sabíamos que ellos por la mitad hacen rompimientos, había que meterse en el carril de aceleración o no empezar a perseguir de a uno porque nos iba a pasar eso.

El equipo que pusimos fue para hacer densidad en la mitad, los dos goles llegan por la mitad. En el primer tiempo ellos tuvieron la pelota, nos ganaron los costados, la mitad y debo asumirlo. Hicieron un excelente partido. Tienen una gran nómina y cometimos los errores que no veníamos cometiendo”.

Los intentos del segundo tiempo y los errores iniciales fueron asumidos por el entrenador de Santa Fe que puso la cara y afirmó que, “cambian las cosas en el segundo tiempo con la entrada de Zapata y Frasica que entran frescos al espacio. Eso en individualidades cambia el juego. Dentro del primer tiempo lo asumo y cuando recibimos el primer gol pasamos a hacer el 4-4 para poder equiparar lo que veníamos perdiendo en la mitad y tuvimos dos o tres opciones en el espacio. Insólitamente en el segundo gol tenemos a cinco jugadores en la mitad y en un cambio de ritmo saca a los cinco jugadores”.

Harold Santiago Mosquera salió lesionado y podría ser determinante en estos cuadrangulares. ‘Pacho’ López comentó que, “lo de Harold es muscular, otro nuevamente. Estamos haciendo esfuerzos en lo físico, Daniel Torres tuvo fiebre de 40 grados. El departamento intentó intervenir lo que más pudo pese a que siempre quiso estar y la pérdida de Yilmar no teníamos a un jugador que nos diera la seguridad en el mediocampo. A Ángelo también lo perdimos y hace parte de la competencia. Lastimosamente estamos perdiendo hombres importantes. No encontramos soluciones en nuestros jugadores”.

Por último, ‘Pacho’ López sentenció que, “el plan de juego no funcionó como lo pensamos. Al final en el primer tiempo no ganamos los duelos 1 vs 1. En el segundo tiempo cambia eso y nos repusimos. ¿Qué replantear? Bueno, ya Zapata y Frasica mostraron que están bien y tenemos dos alternativas ahí que podemos hacer. El partido va a ser igual, no van a cambiar en la idea de juego.

Tenemos que competir como estamos acostumbrados, ya lo hemos hecho y tenemos tres partidos para sumar nueve puntos y poder clasificar. Ya lo hicimos en el todos contra todos, es una nómina que ya lo ha hecho, no he perdido la fe. Somos el único equipo que puede ser bicampeones, repetir y hacer historia (...) cuento con Hugo, con Marmo, con Daniel, con todos los jugadores grandes y con todo el plantel. En esta vamos nuevamente por la épica de los nueve puntos para clasificar”.