Pacho López, orgulloso de Santa Fe tras la goleada: "Quién no quisiera estar en mi posición"

Independiente Santa Fe derrotó 3-0 a La Equidad por la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II, en el que fue el primer partido de Francisco López como técnico interino tras la renuncia de Jorge Bava. Una vez finalizó el juego, el bogotano expuso su sentir por estar al frente del equipo del cual es hincha.

Una vez terminó el partido, el entrenador de Santa Fe se trasladó a la sala de prensa, y allí expuso las sensaciones que el dejó el juego, mostrándose satisfecho por la victoria, sacar el arco en cero, y la efectividad en el área rival. Hugo Rodallega, Omar Fernández y Alexis Zapata fueron los anotadores de los goles.

Declaraciones de Francisco López luego de la goleada de Santa Fe 3-0 a La Equidad

Ante los medios de comunicación, Pacho López expuso que está presto para ayudar a Santa Fe de la forma en que se lo indiquen, pues si bien su cargo es el de director deportivo, tiene las aptitudes y el interés para seguirse desempeñando como DT hasta que se lo indiquen.

"En cuanto al presidente (Eduardo Méndez), le dije lo mismo que la vez pasada: 'yo soy un empleado del club y estoy a la disposición de él', creo que ha tomado siempre las mejores decisiones", comentó López, respaldando la gestión actual.