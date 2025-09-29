Actualizado:
Pacho López, orgulloso de Santa Fe tras la goleada: "Quién no quisiera estar en mi posición"
El León volvió a meterse en el grupo parcial de clasificados a cuadrangulares.
Independiente Santa Fe derrotó 3-0 a La Equidad por la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II, en el que fue el primer partido de Francisco López como técnico interino tras la renuncia de Jorge Bava. Una vez finalizó el juego, el bogotano expuso su sentir por estar al frente del equipo del cual es hincha.
Una vez terminó el partido, el entrenador de Santa Fe se trasladó a la sala de prensa, y allí expuso las sensaciones que el dejó el juego, mostrándose satisfecho por la victoria, sacar el arco en cero, y la efectividad en el área rival. Hugo Rodallega, Omar Fernández y Alexis Zapata fueron los anotadores de los goles.
Declaraciones de Francisco López luego de la goleada de Santa Fe 3-0 a La Equidad
Ante los medios de comunicación, Pacho López expuso que está presto para ayudar a Santa Fe de la forma en que se lo indiquen, pues si bien su cargo es el de director deportivo, tiene las aptitudes y el interés para seguirse desempeñando como DT hasta que se lo indiquen.
"En cuanto al presidente (Eduardo Méndez), le dije lo mismo que la vez pasada: 'yo soy un empleado del club y estoy a la disposición de él', creo que ha tomado siempre las mejores decisiones", comentó López, respaldando la gestión actual.
De hecho, curiosamente, Francisco López no se refirió a la marcha del cuerpo técnico saliente, sino que se remontó a su arribo, y expresó: "La llegada del profe Jorge (Bava) fue una buena decisión, conseguimos la décima estrella y lo que decida la junta directiva estará bien y lo voy a aceptar".
Francisco López confesó ser hincha de Santa Fe
"Mi relación con el cuerpo técnico fue también muy buena. La noticia nos tomó por sorpresa, pero nuevamente es una oportunidad que me da la junta deportiva en credibilidad y aquí estaré hasta que ellos consideren que está bien", dijo López sobre la decisión de designarlo como entrenador encargado.
"Obvio, yo soy hincha del club, para un hincha es un orgullo estar en el banco técnico del equipo, ¿quién no quisiera estar en mi posición? Se le eriza a uno la piel", comentó el entrenador, manifestando el amor que siente por Independiente Santa Fe.
"Es muy lindo escuchar a La Guardia (barra popular de Santa Fe), a oriental y occidental alentando al equipo. Es con lo que uno creció, entonces es un plus que le suma a uno como profesional estar en este club", finalizó el entrenador de Santa Fe.
Próximo partido de Independiente Santa Fe
Ahora, el cuerpo técnico liderado por Francisco López y la plantilla profesional preparan el próximo partido, en donde Independiente Santa Fe se enfrentará con Medellín por la vuelta de cuartos de final de la Copa Betplay, juego programado para el miércoles 1 de octubre en el estadio de Techo a las 8:00 p. m.
