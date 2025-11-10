‘Pacho’ López sigue afianzado a la ‘Santa Fe’ para clasificar: “Todo es posible”

Terminó la Fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II con un vibrante partido entre Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali. Hubo suspenso para uno de los clubes que pretendía sellar la clasificación como el cuadro cardenal que necesitaba una victoria para estar a solo tres puntos de alcanzar ese objetivo.

Las opciones carecieron en un encuentro en donde, por enésima ocasión en la historia de Santa Fe, el minuto 90+5 volvió a ser contundente para que el equipo bogotano diera un golpetazo como la fecha pasada frente a Junior cuando Harold Santiago Mosquera marcó el gol definitivo para remontar en condición de visita.

En El Campín, ese efecto se volvió a presentar con un gol mágico de Harold Santiago Mosquera que significó sumar tres puntos para llegar a 28. Dependen de sí mismos en la última jornada frente a Alianza. Francisco ‘Pacho’ López, fiel a su idea de la intacta fe afirmó que nada es imposible para este equipo.

“ANTE LAS ADVERSIDADES, ESE ES NUESTRO ADN”; ‘PACHO’ LÓPEZ

Así como en los momentos más complicados para Independiente Santa Fe, ‘Pacho’ López le volvió a poner la cara a la Liga BetPlay. Poco importó la salida de Jorge Bava para que el actual campeón esté peleando clasificar a las fases finales, pues, la resiliencia y la fe sigue dando de qué hablar.

El entrenador interino de Santa Fe, que, seguramente saldrá de dicho cargo para volver a la dirección deportiva en 2026 reveló las claves para ganarle al Deportivo Cali en una fecha más que definitiva para el cuadro cardenal, “Santa Fe tiene fe, y eso significa creer que todo es posible. Y al creer que todo es posible, hay que entregarnos para poderlo conseguir, porque no se da por acción divina, tenemos que poner de nuestra parte.

Tiene un grupo de jugadores, que todos los que entran son resilientes, tienen carácter, inteligencia de juego y son muy técnicos. Somos el actual equipo campeón, y ante las adversidades, ese es nuestro ADN: carácter, entrega, obediencia y no rendirnos hasta el final”.

Santa Fe depende de sí mismo con esta victoria. La consigna es clara y es superar a un rival directo como Alianza Valledupar que también necesita el triunfo para estar en las siguientes instancias. ‘Pacho’ indicó que ya trabajan para el jueves 13 de noviembre para la fecha final.

De esa manera, Francisco López aseveró que, “el triunfo nos da felicidad, pero a partir de este momentos tenemos que pensar en el rival de jueves. Tenemos que recuperar, porque venimos desde el partido en Tunja con un desgaste, adversidades. No es una excusa, hace parte del juego. Queremos clasificarnos el jueves, ese es el objetivo”.

López también dejó claro que la necesidad recae en ganar, nada más que eso, “no dependemos de nadie, si ganamos clasificamos, así que tenemos que estar metidos en nuestro juego, sin ningún margen de error, pero así conseguimos el título el semestre pasado. Sabemos que tenemos que ganar, cuento con un gran plantel y los jugadores han superado las turbulencias”.