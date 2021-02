Palavecino rompió el silencio: mensaje para Deportivo Cali y su diálogo con Erik Lamela

Este viernes se confirmó el negocio entre Deportivo Cali y River Plate para que Agustín Palavecino sea nuevo refuerzo del equipo que dirige Marcelo Gallardo inicialmente por un año, pero con posibilidad de extenderse. El jugador ya pasó los exámenes médicos y posteriormente atendió a la prensa saliendo de la popular Clínica Rossi en Buenos Aires junto a David Martínez, el otro refuerzo del 'millonario'.

“La verdad estoy muy feliz, esperé mucho este momento. Contento de estar acá, se hizo larga la espera pero sé que es un paso importante en mi carrera. Uno no puede creer cuando te llama Gallardo... Escuché sus palabras, me puse muy contento así que ahora esperando poder empezar a entrenarme", contó el mediocampista sobre su diálogo con Gallardo.

Luego dejó un mensaje para su anterior club, donde se dio a conocer en el balompié sudamericano: "Mi palabra hacia el presidente de Cali era que no cualquier club me estaba pidiendo... Hoy le preguntas a cualquier jugador si quiere venir a River y quién te va a decir que no... Yo hice la fuerza necesaria, les agradezco a los dirigentes de Cali y de River por haberse puesto de acuerdo y por eso hoy estoy acá".

Asimismo, reveló lo que le dijo su primo Erik Lamela de su llegada al ‘millonario’: "Con mi primo no hablé del mundo River, sino que charlamos cuando ambos jugamos. Él me aconseja mucho".

Y cerró hablando de su posición en la cancha, aunque dejó claro que no tiene afán por debutar: "Me identifico como un volante mixto de ida y vuelta, con llegada. Más ofensivo que defensivo. También en Cali trabajamos una idea parecida en lo que se refiere a la recuperación tras pérdida, que es lo que muchos equipos hacen hoy en día. Vi mucho el proyecto que está haciendo River en los últimos años y la verdad estoy muy contento de estar acá".