Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 09:07
'Papelón': confirman el estadio donde jugará Deportivo Pereira
Los Matecañas han oficiado como locales en el Centenario de Armenia durante un tramo de este semestre.
Deportivo Pereira viene jugando algunos partidos como local en el estadio Centenario de Armenia debido a que la Alcaldía de la ciudad destinó unos días para adelantar obras de remodelación en el Hernán Ramírez Villegas.
Fueron varios partidos en los que la hinchada matecaña tuvo que trasladarse algo más de una hora para ver jugar a un Pereira que, por cierto, tiene un nivel insuficiente para la Liga Betplay y es probable que no clasifique a los cuadrangulares semifinales.
Ahora, todo indica que Deportivo Pereira volverá a jugar en el Hernán Ramírez Villegas de forma definitiva, pero la curiosidad pasa porque no se adelantaron las obras que se informaron previamente. Al parecer, se trataría de un 'papelón' por parte de la Alcaldía.
¿Cuáles obras debían realizarse en el estadio Hernán Ramírez Villegas?
Había cinco aspectos que se iban a tratar durante las obras en el estadio de Pereira, y estos eran: gramilla, pista atlética, luminarias, pantallas led y silletería. Ahora, parece que estas reformas se postergarán.
Inicialmente las obras se efectuarían a partir del 15 de septiembre, pero finalmente no se hizo, y muchos hinchas consideran una "falta de respeto" que el equipo haya sido trasladado a Armenia transitoriamente y que en ese lapso no se hayan adelantado los trabajos.
Ahora, Deportivo Pereira jugará hasta el final de la fase regular de Liga Betplay en su ciudad, y en caso de que la Alcaldía se decida a adelantar las reformas en el Hernán Ramírez Villegas, estas serían en diciembre o quizá iniciando 2026.
¿Cómo va el Pereira en la Liga Betplay?
Pereira actualmente es decimosexto de la Liga Betplay con 15 puntos y seis partidos por disputar, por lo que el margen de error es mínimo en la carrera por clasificar al grupo de los ocho. En Copa Betplay, el Matecaña va perdiendo (1-2) la serie de cuartos de final ante Envigado y la próxima semana define en casa.
Administrativamente, el presente de Deportivo Pereira es lamentable, pues hay deudas con la plantilla y el cuerpo técnico, e incluso se teme porque el equipo pierda el reconocimiento deportivo en las próximas semanas.
Fuente
Antena 2