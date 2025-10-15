'Papelón': confirman el estadio donde jugará Deportivo Pereira

Deportivo Pereira viene jugando algunos partidos como local en el estadio Centenario de Armenia debido a que la Alcaldía de la ciudad destinó unos días para adelantar obras de remodelación en el Hernán Ramírez Villegas.

Fueron varios partidos en los que la hinchada matecaña tuvo que trasladarse algo más de una hora para ver jugar a un Pereira que, por cierto, tiene un nivel insuficiente para la Liga Betplay y es probable que no clasifique a los cuadrangulares semifinales.

Ahora, todo indica que Deportivo Pereira volverá a jugar en el Hernán Ramírez Villegas de forma definitiva, pero la curiosidad pasa porque no se adelantaron las obras que se informaron previamente. Al parecer, se trataría de un 'papelón' por parte de la Alcaldía.

¿Cuáles obras debían realizarse en el estadio Hernán Ramírez Villegas?

Había cinco aspectos que se iban a tratar durante las obras en el estadio de Pereira, y estos eran: gramilla, pista atlética, luminarias, pantallas led y silletería. Ahora, parece que estas reformas se postergarán.