Para Alfredo Arias, el Cali tuvo una "mala noche" ante Alianza Petrolera

Deportivo Cali empató 1-1 con Alianza Petrolera en un partido donde el propio técnico Alfredo Arias aceptó que no jugaron bien y se tuvieron muchos errores. Al final los nervios y jugadas puntuales hicieron que el 'Azucarero' no jugara bien y el visitante aprovechara para hacer su fútbol.

“Cuando uno hace tres cambios es porque ve cosas que no están resultando bien. Ojalá esto nos sirva de aprendizaje, como lo vengo diciendo, somos un equipo basado en el esfuerzo colectivo, en la humildad, el juego colectivo, eso quiere decir que hay que esforzarse por jugar", dijo el timonel.

Y es que Arias remarcó que Alianza Petrolera encontró los puntos débiles del Cali y su equipo no pudo contrarrestar esto.

"El rival encontró el gol fácil en una pelota quieta, un rebote que resolvimos mal en todas las circunstancias, hoy nosotros no jugamos bien, no concretamos bien la última jugada, ya sea el último pase, el centro o la definición. Hicimos mal partido hoy”, reiteró.

Respecto a su balance del compromiso, el entrenador aceptó que hay que aprender de lo ocurrido y se buscará superar las adversidades.

“Una mala noche seguramente, imprecisión, nervios, porque nos habíamos puesto en desventaja, yo en la semana dije que iba a ser el partido más difícil de enfrentar", señaló.

Aunque hay cosas para poder mejorar, Arias fue especifico y dio su opinión sobre cada detalle del Cali que buscará superar.

“Todo es posible, los análisis pasan por muchas partes, tengo que ver por qué fuimos tan imprecisos, si no nos ubicábamos bien para recibir o el que pasaba lo hacía mal, fue una sumatoria de errores. Mi análisis es que jugamos mal, tengo que ver otra vez por qué fuimos tan imprecisos. Se dio una sumatoria de errores que nos llevó a ponernos en desventaja y a no poder jugar mejor. Mi explicación es que jugamos mal, no tengo otra”, concluyó.

Deportivo Cali sigue siendo puntero del campeonato con 20 unidades y una diferencia de gol de 6. El segundo es Atlético Nacional con 14 puntos.