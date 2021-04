Para Christian Vargas, Millonarios tiene una gran ventaja ante el América

Millonarios jugará ante el América de Cali por los cuartos de final de la Liga Betplay. El equipo ‘Embajador’ espera tener un buen compromiso este fin de semana y empezar con el pie derecho los ‘playoffs’. Precisamente sobre dicho partido, Christian Vargas, arquero azul, habló con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 al respecto y aseguró que el conjunto de Gamero tiene una ventaja respecto a los demás rivales en esta instancia, refiriéndose en específico al ‘Escarlata’.

Puede ver: América recibe noticia alentadora antes del duelo frente a Millonarios

Para Vargas todos los equipos son fuertes, pero Millonarios debe aprovechar que América juega Copa Libertadores y se tiene que desgastar en cada partido.

"Una cosa sí tengo clara y es que de los ocho equipos hay seis en torneo internacional, empezando por el América. No sé si han analizado que estos equipos tienen viajes, más partidos, etc; en cambio nosotros no tenemos eso. Yo creo que en este torneo hay una pequeña ventaja que dos clubes de los ocho [Cali y Millonarios] no les toca viajar mucho por no estar en Libertadores y Sudamericana", opinó el arquero.