"Parecíamos un equipo novato": De la Pava le habló fuerte a los jugadores del Cali

Deportivo Cali se ilusiona en la Liga Betplay 2023-2, pues -con un partido pendiente- está a tres puntos del octavo lugar; esto, luego de vencer 4-3 a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada por la fecha 14.

Pues tal como el Cali se ha venido reponiendo a lo largo del semestre, lo hizo este martes en Santa Marta, en vista de que luego de ir perdiendo 3-1, anotó tres goles en el segundo tiempo y firmó la remontada.

Pero el entrenador Jaime de la Pava no se fue del todo satisfecho de la capital de Magdalena, teniendo en cuenta que no es bien visto que reciba tres goles en 45 minutos, y mucho menos cuando no se puede dar ventaja en la lucha por no descender.

"En dos tiros de esquina nos hacen un penal y un gol, acciones que estaban evaluadas, en las que tenemos que estar con más carácter competitivo", dijo De la Pava respecto a la pasividad defensiva y desconcentración de sus jugadores.

Además, el entrenador barranquillero comentó: "Indudablemente que en el descanso tocó ajustar cosas. Decirles que estábamos jugando para la hinchada, para la institución, que el carácter competitivo siempre tiene que estar a flote".

Asimismo, De la Pava habló de frente sobre su Deportivo Cali, y comentó que "parecíamos un equipo novato, como si nunca hubiéramos jugado un partido de estos. Ellos tienen que entrar a aprender a competir, a ser resolutivos, productivos y adaptarnos a las circunstancias de los partidos, a favor, en contra, empatando, pero tener siempre la competitividad".

Por último, el técnico del Cali reconoció que la victoria contra Unión Magdalena y la llegada a 17 puntos en la tabla de posiciones, saliendo además del último lugar en la tabla del descenso para 2024, "es una enseñanza"; asimismo, comentó que "lo que se hizo en el segundo tiempo es lo que el equipo debe hacer todo el juego, ser parejo".