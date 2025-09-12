Pasto no dejará tranquilo a Millonarios: jugador confirmó reclamo a Dimayor

El calendario de la Liga BetPlay de clausura se empieza a poner al día con los compromisos que habían sido aplazados, entre los cuales justamente se encontraba el de Millonarios frente a Deportivo Pasto, el cual correspondía a la segunda jornada y que se llevó a cabo en el Estadio El Campín.

Sin duda alguna este ha sido uno de los partidos más llamativos a lo largo de las 10 jornadas disputadas, ya que estuvo enmarcado por el regreso al gol de Giordana, la lesión de Juan Carlos Pereira, la expulsión de Nicolás Gil y la polémica con respecto a la falta de Diego Novoa sobre Johan Caicedo y por la cual se tomarían medidas ante Dimayor.

Johan Caicedo quiere tomar medidas contra Millonarios desde Dimayor

Millonarios regresó a auspiciar como local en la Liga BetPlay, esta vez poniéndose al día en el calendario con el partido que había tenido que ser pospuesto ante Pasto y que correspondía a la segunda jornada. La escuadra bogotana se quedó con el triunfo por la mínima diferencia y junto con ello sumó tres puntos importantes que le permiten escalar en la tabla de posiciones.

La terna arbitral también fue protagonista de este partido, ya que evadió una radical jugada a favor de Pasto, en donde no expulsó a Diego Novoa y no cobró penal para el cuadro 'volcánico' tras una fuerte falta sobre Johan Caicedo dentro del área, por lo que el mediocampista habría tomado la decisión, junto con el equipo, de pasar el caso a la instancia más alta de la Dimayor para que se tomen medidas al respecto y este caso no pase impune.