Pasto presenta demoras en pago de salarios: ¿se juega el partido vs Once Caldas?

En las últimas horas se reportó que las directivas del Deportivo Pasto adeudaban dos meses de salario a sus jugadores, una situación que dejaba dudas en la plantilla acerca de su presencia en los próximos entrenamientos y posteriormente en el partido contra Once Caldas, duelo por la fecha 19 de la presente Liga BetPlay que se llevará acabo el próximo domingo en el Estadio Palogrande de Manizales.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, justo antes de que se pudieran presentar un cese de actividades por parte de los futbolistas, las directivas el equipo 'volcánico' han pagado un mes que debían.

