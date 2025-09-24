Cargando contenido

Deportivo Pasto - 2025
Futbolistas del Deportivo Pasto
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 21:19

Pasto tomó radical decisión tras escándalo de apuestas en la Liga BetPlay

El equipo nariñense hizo la denuncia pública que involucra a jugadores de su plantilla.

Horas antes del partido que se llevaría a cabo este miércoles entre Deportivo Pasto y el América de Cali (duelo que estaba pendiente por disputarse de la fecha 3 de la Liga BetPlay), una alarmante información se dio a conocer por parte del presidente del conjunto nariñense, Óscar Casabón. 

El alto directivo del equipo ‘volcánico’ ofreció una rueda de prensa previo al partido y contó públicamente acerca de las apuestas fraudulentas que estarían realizando 6 de los jugadores de su plantilla. 

Presidente del Pasto tomó radical decisión tras las apuestas fraudulentas

Óscar Casabón se mostró muy triste y decepcionado con lo sucedido, advirtiendo que hará todo lo posible para hacer las denuncias penales ante la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y hasta en la FIFA para erradicar lo que calificó como ‘un cáncer que está acabando con el fútbol mundial”. 

“La idea es que los acusados paguen por su error, inmediatamente abriremos un proceso disciplinario para acabar adecuadamente con el vínculo contractual que tienen con el Deportivo Pasto, se van a separar del equipo hasta que la situación se resuelva”. 

Pasto habría sufrido resultados negativos como consecuencia de las apuestas 

Los futbolistas en Colombia tienen prohibido realizar apuestas deportivas que involucren los resultados de los partidos de fútbol en las competencias locales, eso se considera ilegal al ser considerado como una forma de arreglar los resultados de los compromisos. 

Una situación alarmante que estaría viviendo el Deportivo Pasto, pues se estima que los partidos que resultaron alterados por apuestas fueron ante Boyacá Chicó (ganó 2-0), Millonarios (perdió 1-0), Deportivo Cali (perdió 2-1) y Santa Fe (1-1), además, el presidente conoció que, para el partido contra el América de este miércoles, la idea era que el cuadro escarlata fuera ganando 2-0 en el primer tiempo. 

