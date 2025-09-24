Pasto tomó radical decisión tras escándalo de apuestas en la Liga BetPlay

Horas antes del partido que se llevaría a cabo este miércoles entre Deportivo Pasto y el América de Cali (duelo que estaba pendiente por disputarse de la fecha 3 de la Liga BetPlay), una alarmante información se dio a conocer por parte del presidente del conjunto nariñense, Óscar Casabón.

El alto directivo del equipo ‘volcánico’ ofreció una rueda de prensa previo al partido y contó públicamente acerca de las apuestas fraudulentas que estarían realizando 6 de los jugadores de su plantilla.

