Pasto vs Atlético Bucaramanga EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay

En la última fecha del todos contra todos se enfrentan Pasto y Bucaramanga, en un partido en el que el conjunto leopoardo busca asegurar su lugar entre los primeros para poder quedarse con el famoso punto invisible que otorga la ventaja deportiva.

Bucaramanga visita al Pasto como tercero, detrás de los dos equipos paisas pero con los mismos puntos por lo que la victoria es clave para los dirigidos por Leonel, por su lado el Pasto realmente no se juega nada, está en la posición 18 totalmente eliminado después de un semestre muy flojo.