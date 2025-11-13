Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 16:48
Pasto vs Atlético Bucaramanga EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay
Pasto será juez del Bucaramanga en la última fecha de la liga.
En la última fecha del todos contra todos se enfrentan Pasto y Bucaramanga, en un partido en el que el conjunto leopoardo busca asegurar su lugar entre los primeros para poder quedarse con el famoso punto invisible que otorga la ventaja deportiva.
Bucaramanga visita al Pasto como tercero, detrás de los dos equipos paisas pero con los mismos puntos por lo que la victoria es clave para los dirigidos por Leonel, por su lado el Pasto realmente no se juega nada, está en la posición 18 totalmente eliminado después de un semestre muy flojo.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Pasto y Bucaramanga se jugará hoy 13 de noviembre de 2025 a partir de las 7:00p.m. y se podrá disfrutar en vivo por la señal de Win Sports+ y Win Play.
Fuente
Antena 2