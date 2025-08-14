Pasto vs Envigado EN VIVO, 14 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

Se juega la quinta jornada de la Liga BetPlay 2025-II que empieza a decidir algunos aspectos en la tabla de posiciones. El Deportivo Pasto, que no ha podido contar con la mejor suerte en estas primeras fechas deberá respetar la casa contra un Envigado que todavía busca la manera de salir de zonas incómodas del descenso.

Deportivo Pasto y Envigado no pudieron jugar este partido en la fecha 5 de la Liga BetPlay, pues, el conjunto antioqueño no pudo viajar a Nariño y tuvieron que aplazar el encuentro hasta el 14 de agosto.

A diferencia del semestre pasado, al elenco pastuso le viene costando este nuevo torneo. Están en la decimocuarta casilla de la tabla de posiciones y vienen de igualar a un gol contra Unión Magdalena en condición de visitante. Necesitan despertar en el torneo pensando en sellar la clasificación.

Por su parte, Envigado cuenta con el caso contrario que su rival. Los antioqueños están cerca de los puestos de clasificación a los cuadrangulares, y en la última fecha igualaron contra el líder del torneo, Junior de Barranquilla. Se especula un vibrante encuentro con las necesidades de los dos clubes por quedarse con la victoria.

DEPORTIVO PASTO VS ENVIGADO EN VIVO ESTE JUEVES 14 DE AGOSTO: HORA Y CANAL PARA VER LA QUINTA FECHA DE LA LIGA BETPLAY

El Deportivo Pasto recibe la visita de Envigado en el Estadio Departamental Libertad. Los pastusos esperan recomponer su inicio en el semestre, mientras que los envigadeños deben dar el golpe y seguir por la misma senda de sumar unidades para clasificar a los cuadrangulares y para salir de la zona del descenso. El partido se jugará a partir de las 8:30 P.M. y se podrá ver por Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 8:10 P.M.

México: 7:10 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:10 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:10 P.M.