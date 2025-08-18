Pasto vs Medellín EN VIVO, 18 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

La jornada del lunes festivo terminará con un vibrante partido de la Liga BetPlay entre equipos con realidades sumamente distintas en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. El Deportivo Pasto recibe en el Departamental Libertad la visita del Deportivo Independiente Medellín, equipo que está en zona de clasificación.

Deportivo Pasto viene de igualar contra Unión Magdalena a un gol en Santa Marta y de perder por la mínima diferencia contra Envigado en partido pendiente por la quinta jornada de la Liga BetPlay. Por su parte, Medellín superó a Llaneros en condición de visitante con un solitario tanto.

La ambición del Deportivo Pasto es poder sumar de a tres para llegar a ocho unidades y para acercarse cada vez más al selecto grupo de los ocho clasificados. Medellín necesitará los puntos para seguir en la parte alta y para afianzar su entrada a los cuadrangulares de cara a las próximas fechas.

Camilo Ayala no ha podido contar con el mejor arranque en este segundo semestre, pero, con cinco puntos, tiene todavía posibilidades de mejorar los resultados y de sellar la clasificación. A Alejandro Restrepo también le costó en las primeras fechas, pero poco a poco ha venido sumando y está en zona privilegiada.

DEPORTIVO PASTO VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN POR LA LIGA BETPLAY: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO ESTE LUNES 18 DE AGOSTO

Este lunes 18 de agosto, Deportivo Pasto recibe la visita del Deportivo Independiente Medellín. A partir de las 7:30 de la noche en horario colombiano, rodará la pelota en el Estadio Departamental Libertad. El partido se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.