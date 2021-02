Patriotas vs Junior: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la décima jornada de la Liga Betplay, Junior visita a Patriotas con la idea de llevarse las tres unidades a Barranquilla para ubicarse mejor en la tabla de posiciones y seguir entre los cuatro primeros de la liga.

PATRIOTAS VS JUNIOR: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido Patriotas vs Junior se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 8:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

Argentina: 10:00 pm

Por tal razón, Luis Amaranto Perea, estratega ‘Tiburón’, sabe que la victoria ante Millonarios le sirve para tener un respiro, pero no puede relajarse. Por ende, debe ingeniárselas, ya que los dos referentes del ataque, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja no son tenidos en cuenta por las molestias físicas que presentaron.

Por otra parte, Larry Vásquez le expresó a Balón Dividido de ESPN que toda la plantilla del cuadro barranquillero está conforme con lo que ha realizado Perea, a pesar que algunos resultados no se han dado: “La liga merece personas preparadas como Amaranto. Es una persona de mucha experiencia, de mucha preparación que le está entregando mucho al fútbol. Ha hecho las cosas bien, no se puede opacar su trabajo por algunos resultados y en el día a día es un técnico dedicado que no deja detalles al azar. Es un gran hombre para el fútbol y en la medida en que lo dejen trabajar dará buenas cosas".

Mientras tanto, el cuadro local, espera dar la sorpresa y quedarse con una victoria que les permita quedar cerca del selecto grupo de los ocho mejores de Colombia. Por tal razón, su entrenador Abel Segovia espera que lo entrenado en la semana de resultados para conseguir los tres puntos.