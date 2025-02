Peirano no se guardó nada y se refirió a Juanfer: "No vinimos a..."

En la más reciente jornada del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe cayó 2-0 en su visita al América de Cali. Tras el encuentro, el director técnico del equipo capitalino, Pablo Peirano, analizó el desempeño de su equipo y las circunstancias del partido.

Peirano aclaró que su planteamiento no estuvo enfocado en un solo jugador del rival, sino en el equipo en su conjunto. “No vinimos a jugar contra [Juan Fernando] Quintero, vinimos a jugar contra América. Es un jugador importante, pero no baso todo sobre un futbolista, el grupo es más importante. Lo hizo muy bien”, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El entrenador se refirió al estado anímico de sus dirigidos y destacó la motivación del grupo a pesar del resultado adverso. “El equipo está muy bien y entusiasmado”, afirmó. Además, subrayó la disposición del plantel para los próximos desafíos. “Los jugadores están con muchas ganas de viajar y estar jugando en la Copa”.

Uno de los puntos analizados por Peirano fueron los goles recibidos, ambos provenientes de jugadas a balón parado. El técnico reconoció la calidad del ejecutor rival y evitó atribuir la derrota a una falta de preparación en este aspecto. “No me incomoda. Sabemos la calidad de ejecutor que tienen. Hay efectividad y buen golpe, no es algo que nos haya sorprendido. Concretaron de buena manera, no hay mucho que agregar”, expresó.

Sobre el desarrollo del partido, Peirano evaluó el rendimiento de su equipo en cada tiempo. “El primer tiempo fue bueno y en el segundo, con el ingreso de Santiago [Mosquera] veía que arriba con Angelo, podíamos generar más peso en el ataque. Confié más en Santiago para una segunda parte”, explicó en relación con los ajustes realizados durante el juego.

Santa Fe ahora se prepara para su próximo compromiso, con la mirada puesta en la Copa Libertadores, torneo en el que el plantel busca obtener un buen desempeño ante Deportes Iquique.