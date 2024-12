Peirano se escudó por la eliminación de Santa Fe: “En solo dos jugadas”

Independiente Santa Fe no ve una en los cuadrangulares semifinales con un panorama sumamente complejo en donde no levantaron cabeza durante los cuatro partidos disputados. Los dirigidos por Pablo Peirano han cambiado de actitud considerablemente en estas fases finales, y, pese a que el plantel afirme que en lo mental sigue siendo el mismo equipo, pareciera que desde ese golpetazo de la goleada ante Atlético Nacional, no se pudieron reponer.

Y es que, debutar en los cuadrangulares con esa goleada en contra después de un todos contra todos líderes con 37 puntos y un año con 90 unidades se tiró todo a la basura por un sablazo de Nacional que impactó fuertemente a lo anímico. Luego vinieron las derrotas ante Millonarios y dos contra Deportivo Pasto para una fase final eliminados y sin unidades.

A Santa Fe le quedan dos partidos más que se llevarán a cabo en el Estadio El Campín. La necesidad es la de sumar seis puntos y Pablo Peirano destacó aspectos del club negando cualquier tema de actitud ante las preguntas de los periodistas en conferencia de prensa.

LAS DECISIONES DE PABLO PEIRANO PARA FINALIZAR LOS CUADRANGULARES

Sin autocrítica por la eliminación, Pablo Peirano se escudó y sentenció que Santa Fe intentó de todas las maneras y que este fue el reflejo de toda la campaña con un club que lució similar a lo hecho durante el año, pero que no pudieron sacar la victoria por “dos jugadas puntuales”.

Y si bien es cierto que ante Pasto fueron infantiles en el primer gol en contra y en el contragolpe letal, se perdió por falta de capacidad de reacción durante todos los cuadrangulares. A Pablo Peirano y Daniel Torres les preguntaron si había algo más que la gente no supiera y afirmaron que no, que todo se dio en dos jugadas puntuales que acabaron con la ilusión.

Sobre algo mental y de actitud, el entrenador uruguayo reveló, “seguimos con el tema mental, y el equipo no se cayó. El rival buscó. El resultado marca una cosa y el desarrollo otra, pero el resultado es uno y no lo obtuvimos”.

Pablo Peirano tomó la decisión de revisar lo hecho en los 91 minutos en donde mantenían la victoria para reflejarlo en los próximos dos partidos, “vuelvo a repetir no es un bajón, no es un término que defina al equipo. El tema mental, el equipo siempre está. Tengo que analizar el partido hasta el minuto 91, hubo mala actitud del equipo, no. No fue un tema de actitud ni falta de mentalidad”.

Con esto, Pablo Peirano se escudó de la derrota y eliminación negando cualquier tema extradeportivo que impacte en la actitud del equipo. Sin embargo, todo fue muy extraño y tal vez haya una bomba que se soltará en próximos días dentro del cuadro cardenal por este camino en cuadrangulares. Por ahora, las decisiones de Peirano y Daniel Torres es tomarse los dos partidos que quedan de la mejor manera para trabajar en semana y sacar los seis puntos.