¿Peligra la jornada de clásicos? tomaron importante medida en la Liga Betplay

La CNSCCF enfatizó en la necesidad de la corresponsabilidad de todos los actores del fútbol para prevenir hechos de violencia en los estadios. Asimismo, bajo el liderazgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se programó una reunión con las comisiones locales de fútbol. En ella se presentarán lineamientos generales relacionados con protocolos de seguridad, disposiciones de la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR y ajustes a los planes de emergencia y contingencia. El propósito es anticipar y atender incidentes, así como garantizar la aplicación de sanciones a quienes alteren el orden y la convivencia.

El Ministerio del Deporte también informó que se desarrolla un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. En el marco de las “Escuelas para la Gobernanza en el Fútbol” se han llevado a cabo diálogos con hinchadas en ciudades como Quindío, Ibagué y Cali. En los próximos días estas jornadas se extenderán a Pereira, Manizales y Cúcuta. Los encuentros buscan diagnosticar y proponer soluciones a problemáticas locales, así como mejorar las relaciones entre barras y aficionados de los clubes profesionales.

Las acciones cuentan con la participación de varios organismos: los ministerios del Deporte, Interior, Culturas, Educación e Igualdad; la Policía Nacional; la DIMAYOR; la Federación Colombiana de Fútbol; la UNGRD; la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. La coordinación interinstitucional pretende consolidar medidas que permitan que la jornada de clásicos se desarrolle bajo condiciones de seguridad, convivencia y control en todos los estadios del país.

