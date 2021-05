Peligra la llegada de Osorio al América: oferta millonaria cambiaría los planes

La situación de Juan Carlos Osorio y América de Cali sigue siendo toda una novela. En días pasados, el dueño del club ‘escarlata’ había mencionado que ya todo estaba acordado para que el estratega de 59 años se convirtiera en nuevo timonel para el siguiente semestre de la Liga Betplay.

No obstante, la contratación de Osorio estaría tambaleando, debido a que habría recibido una oferta en el fútbol asiático, algo que lo haría cambiar de planes.

“En este momento: el tema Juan Carlos Osorio con América de Cali podría caerse, aunque de manera verbal arregló todo, desde Emiratos Árabes llegó una oferta muy alta”, afirmó Zona Libre de Humo.

Hay que recordar que Tulio Gómez, días atrás, manifestó que Juan Carlos Osorio ya le había dado una lista de posibles refuerzos para el próximo semestre: “El señor Juan Carlos Osorio me dio una lista de jugadores. No son los que están rodando en las redes. Me pidió unos jóvenes, talentosos. Él tiene una característica: solo busca jugadores colombianos y uno de ellos está en el exterior”.

Por el momento no hay nada oficial por parte de Gómez ni Osorio. Habrá que esperar qué determinación toma el risaraldense, teniendo en cuenta que la idea de los dirigentes vallecaucanos es que él sea el próximo timonel para que reemplace a Juan Cruz Real en el banquillo técnico.

Por otra parte, cabe recordar que América deberá jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de perder la oportunidad de seguir avanzando en la Copa Libertadores, tras caer por la mínima diferencia ante Cerro Porteño.